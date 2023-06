York High School à Elmhurst prévoit un concert en plein air mettant en lumière le choro brésilien – Shaw Local

Un concert festif de musique choro brésilienne sera donné à 19 h le 16 juin sur la pelouse nord de École secondaire d’York à Elmhurst.

Le choro est un genre instrumental brésilien de musique populaire, originaire de Rio de Janeiro au XIXe siècle. Il se caractérise par de belles lignes mélodiques, des progressions d’accords sophistiquées et une sensibilité joyeuse et festive, selon un communiqué de presse.

Avant le concert, des musiciens de la York Community High School et Université d’Elmhurst fera partie d’une immersion culturelle d’une semaine, donnant aux étudiants l’occasion d’apprendre et de jouer de la musique choro sous la direction musicale et l’instruction de Julie Koidin, directrice et enseignante ; Vitor Gonçalves, directeur musical et professeur ; et Dedé Sampaio, professeur de percussions.

La résidence de musique choro et le concert final sont rendus possibles grâce au financement du Consulat général du Brésil à Chicago, du Hees Family Fund et de la York Music Boosters Organization.

Le concert est gratuit pour le public. Apportez une chaise ou une couverture pour vous asseoir. Le lieu de pluie est York Auditorium.

Pour information, visitez york.elmhurst205.org/departmentsdivisions/performing-arts/bands.