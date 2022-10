York bat Oak Park-River Forest et termine sa première saison parfaite en 102 ans d’histoire du programme – Shaw Local

OAK PARK – Après avoir terminé deuxième de West Suburban Silver il y a un an, York a accompli plus que son objectif d’un titre de conférence absolu jeudi soir.

Les ducs ont également marqué l’histoire.

Pour couronner une saison régulière parfaite avec une victoire sur la route de 34-8 contre Oak Park-River Forest, York est devenue la première équipe en 102 ans d’histoire du programme de football à enregistrer une fiche de 9-0.

La seule autre équipe à rester invaincue était le groupe 1932-33 qui est allé 7-0-2. Il s’agit du premier championnat de ligue du programme depuis 2006, une année où les Dukes ont atteint les demi-finales d’État, après avoir partagé le titre en 2007 et 2010.

“C’est génial”, a déclaré le QB senior Matt Vezza, qui a complété 27 passes sur 38 pour 286 verges. « Cela ne semble pas réel. Nous nous sommes battus si fort en tant que groupe depuis le premier jour du camp d’été. Nous avons travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif et c’est incroyable que cela se produise.

« Nous avons beaucoup de vétérans de retour qui faisaient partie de l’équipe de l’an dernier et qui savaient ce que c’était que de rater quelques-uns de nos objectifs, même si nous avons connu une bonne saison. Nous savions ce qui s’était passé et ne voulions pas que cela se reproduise. Et nous avons un groupe de juniors extrêmement talentueux. Tout s’est mis en place. »

Vezza a lancé trois passes de touché, dont deux à Luke Mailander en seconde période. Le junior a réussi des réceptions marquantes de 20 et 33 verges.

“Ce groupe est désintéressé, l’équipe d’abord”, a déclaré Mailander. « Nous avons une excellente chimie d’équipe et nous nous faisons confiance. Tout le monde va avoir un gros match ici et là. Mais nous savons que si nous ne faisons pas de jeux, quelqu’un d’autre le fera.

«Nous avions une motivation supplémentaire après avoir traversé l’année dernière. Aller 8-1 (en saison régulière) et venir à court puanteur. Nous ne voulions pas que cela se reproduise. C’est génial, mais nous nous concentrons également sur la situation dans son ensemble.

Kelly Watson a également trouvé la zone des buts à deux reprises pour les Dukes, sur une course de TD de 2 verges et une prise de 14 verges et a terminé avec sept réceptions pour 52 verges.

Défensivement, York a limité les Huskies à seulement 60 verges au total et quatre premiers essais avant le dernier essai de l’équipe locale. Cédant un total de 72 points cet automne, les Dukes ont obtenu des interceptions de Jack Korzeniowski et Evan Grazzini.

“Nous nous faisons tous confiance”, a déclaré Korzeniowski à propos de l’unité défensive. « Nous avons travaillé dur ces quatre dernières années et cela s’est vraiment montré cette année. Nous avons d’excellents entraîneurs et d’excellents plans de match. Tout a cliqué cette saison.

Damian Glodz a ajouté des buts sur le terrain de 38 et 20 verges. De plus, Anthony Mancini a réussi cinq attrapés pour 73 verges et Charlie Specht a récolté huit réceptions pour 58 verges.

“C’est incroyable”, a déclaré l’entraîneur de York Mike Fitzgerald, dont l’équipe sera l’une des meilleures têtes de série de la classe 8A. “Notre mantra quand je suis arrivé dans ce programme était de battre la pierre. L’idée est que pour casser le rocher, il faut continuer à marteler dessus. Et les enfants ont adhéré à cela.

«Beaucoup d’enfants qui ne sont pas là, les anciens, ils ont lancé ce truc. Ils sont tout aussi importants que les gars sur le terrain aujourd’hui. C’est une équipe incroyablement talentueuse et très désintéressée. Dans les trois phases, nous avons eu tellement de gars qui se sont mobilisés. Nous avons beaucoup d’enfants qui jouent les uns pour les autres, qui s’aiment et c’est quelque chose de puissant.

Oak Park (4-5, 1-5), qui a encore une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, a marqué son seul touché sur une passe de 2 verges de Jack Gooch à Ryan Martin.

“Je crois que nous avons une très bonne conférence”, a déclaré John Hoerster, entraîneur d’Oak Park et diplômé de York en 1994. « Vous avez de très bonnes équipes et York a une fiche de 9-0, c’est une grande réussite. Vous allez devoir gagner des matchs serrés et ils l’ont fait.

« Quand on les regarde au cinéma, ils n’ont pas vraiment de faiblesses. Chapeau à eux. C’est une équipe très complète. »