AJ Towse empêche Umyla Hanley de Wigan Warriors de marquer

Wigan a dû travailler dur avant de s’assurer sa place en quarts de finale de la Betfred Challenge Cup avec une victoire de 26-0 face au championnat York.

York a exercé une pression précoce sur les finalistes de la Grande Finale 2020, mais la qualité de la tenue de la Super League a finalement brillé alors qu’ils se sont déroulés en cinq essais au LNER Community Stadium.

Zak Hardaker, qui a terminé avec 10 points, a fait la percée avant que Harry Smith et Sam Halsall, avec son premier essai senior, ne mènent les Warriors à la mi-temps de 14-0.

Umyla Hanley – fils du grand Ellery de la ligue de rugby – a participé à son premier essai à Wigan et Tony Clubb a remporté la victoire des visiteurs.

L’entraîneur-chef de York, James Ford, sera fier de ses Knights blessés, qui avaient plusieurs joueurs de la première équipe portés disparus et qui ont fait leurs débuts aux joueurs de 17 ans Myles Harrison et AJ Towse.

Les échanges d’ouverture se sont avérés physiques avec beaucoup de gros succès des deux côtés sans qu’aucune des deux équipes n’ait la mainmise sur le concours.

Harrison – qui a signé son premier contrat professionnel le matin de la rencontre – a pris un départ positif, prenant avec confiance un ballon haut tôt avant de tirer une pénalité pour un coup tardif de Morgan Smithies.

Tony Clubb cherche à passer la défense de York

Les hôtes ont forcé Wigan à gérer des erreurs et à se frayer un chemin vers le bas du terrain, avec Tyme Dow-Nikau poussé en touche dans le coin droit et Will Jubb a tenu bon dans les 15 premières minutes.

Wigan pensait avoir ouvert le score quand une passe coupée de Jackson Hastings a trouvé Smithies mais il a été pénalisé pour un double mouvement lors de l’atterrissage.

L’équipe d’Adrian Lam n’a pas eu à attendre longtemps pour prendre les devants, car Hardaker a traversé le bord gauche des Knights pour passer le premier essai à la 20e minute.

York a continué à faire pression sur la ligne des Warriors, mais les visiteurs ont montré une défense d’acier avant de montrer leur qualité à l’autre bout de la demi-heure.

Un coup de pied haut de Hastings a été recueilli par une prise imposante de Halsall, dont le déchargement a déclenché un mouvement de passe fluide et Jake Bibby a joué à Smith pour traverser dans le coin droit.

Hardaker a échoué une fois de plus avec la conversion alors que Wigan menait 8-0, mais ils ont rapidement ajouté à leur avantage à la 35e minute.

Myles Harrison de York

Clubb a conduit les Warriors sur le terrain pour entrer dans la ligne des 20 mètres de York, mais une brillante passe découpée de Hastings a permis à Halsall de passer alors que Wigan prenait une avance de 14-0 dans la pause.

La deuxième mi-temps a commencé dans la même veine que la première alors que York appliquait une pression sur la tryline des Warriors, mais un autre knock-on a rejeté une chance en or pour les hôtes de figurer sur le tableau de bord.

Mais c’était Wigan qui marquerait le prochain but quand un mouvement de balayage vers la gauche a vu Hanley glisser pour son premier essai, avec Hardaker ajoutant les extras de la ligne de touche.

La victoire était assurée pour les visiteurs juste après l’heure lorsque Clubb se frayait un chemin à bout portant pour donner une avance de 26-0 à son équipe.

York a continué à pousser et à épingler Wigan sur sa propre ligne après trois pénalités successives, mais une erreur de manipulation a vu leur meilleure chance de saisir un score de consolation passer.

Les hôtes n’ont pas eu la chance de ne pas essayer leur jeu mérité, car ils se tournent vers la promotion de la Super League.