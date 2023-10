Yordan Álvarez se réintroduit en séries éliminatoires avec deux circuits lors de la victoire des Astros contre les Twins

HOUSTON — Les propriétaires d’entreprises de la ville natale cubaine de Yordan Álvarez ont fermé leurs vitrines à cause de cela.

Quand Álvarez s’est connecté sur un curseur de Bailey Ober qui, sans tromperie, est tombé au milieu de la zone, le cogneur a tout de suite su où cette balle allait atterrir. Il savait également que son père, Agustín Eduardo Álvarez, qui avait trouvé le moyen d’être présent au Minute Maid Park, apprécierait celui-là. La famille de Yordan Álvarez l’a vu jouer professionnellement en personne pour la première fois l’année dernière et n’a encore une fois pas manqué l’occasion de le faire en séries éliminatoires.

C’est une bonne chose pour les Astros ; Álvarez, déjà l’un des meilleurs cogneurs du jeu, se sent plus calme lorsque sa famille est dans le stade.

« Je sais que dans ma ville natale, ils ne manquent aucun de mes matchs, surtout ici en séries éliminatoires », a déclaré Álvarez, qui a quitté Cuba en 2016. « Je ne sais pas comment ils font. Je sais quand j’étais En grandissant, je n’ai pas eu l’occasion de regarder les matchs des ligues majeures en direct. Ils trouvent un moyen. Cela me rend heureux de voir des propriétaires d’entreprise fermer leur entreprise juste pour trouver un moyen de regarder ces matchs.

À juste titre, Álvarez a trouvé un moyen samedi de soulever les Astros avec deux circuits dans une victoire de 6-4 contre les Twins lors du premier match de la série de divisions de la Ligue américaine. Son puissant home run de deux points en troisième manche donnait l’impression que cela pourrait être le facteur décisif – même si tôt et avec un Justin Verlander pas si pointu sur la colline pour Houston. Le premier tir d’Álvarez a donné aux Astros une avance de trois points, ce qui peut sembler peu, mais l’expérience du club au Minute Maid Park donnait l’impression, à l’époque, comme un avantage étouffant.

Les Twins se sont ensuite souvenus que ces Astros n’avaient pas remporté leur titre de division cette année. Comme l’a dit le directeur général des Astros, Dana Brown, à propos de son équipe, « ces gars étaient stressés » cette saison, devant se battre avec les Rangers du Texas pour la première place tout en reconnaissant qu’ils ne jouaient pas au niveau auquel ils s’étaient habitués lors des six saisons précédentes. années.

« On ne peut jamais être trop satisfait, trop à l’aise quand on est debout à cinq heures [runs]ou six », a déclaré le voltigeur Chas McCormick.

Une fissure dans leur armure est apparue en début de septième lorsque Hector Neris a remplacé Verlander, qui a lancé six manches sans but et en a retiré six sur des prises. Alors que le Minnesota était mené 5-0, Jorge Polanco (trois points) et Royce Lewis (tir en solo) ont lancé des circuits consécutifs contre Neris et ont réduit le déficit à un point. Le jeu, autrefois apparemment hors de portée, était soudain devenu un véritable casse-tête.

Autrement dit, jusqu’à ce qu’Álvarez et son attitude calme – mais imposante – reviennent dans la surface dans la moitié inférieure de la septième. Le cogneur de 6 pieds 5 pouces a garé son deuxième circuit du match profondément dans le champ droit, a regardé dans l’abri des Astros et a retourné sa batte avec insistance alors qu’il donnait à son équipe une avance de 6-4. Si son premier circuit ressemblait prématurément à la fin du match, sa deuxième longue balle était un rappel pas si subtil aux lanceurs adverses du monde entier : Álvarez est peut-être le frappeur le plus efficace du baseball.

Yordan Alvarez ÉCRASE le deuxième circuit du match pour donner une avance de 6-4 aux Astros

« C’est l’un des meilleurs frappeurs gauchers avec qui j’ai joué », a déclaré Verlander. « Et l’un des meilleurs frappeurs avec qui j’ai joué. »

José Altuve a ajouté : « Je pense qu’il est actuellement le meilleur frappeur du baseball. »

Avant Álvarez, il y avait Altuve, qui a amené 43 024 fans à agiter sauvagement leurs serviettes orange avec un sans aucun doute au-dessus des Crawford Boxes pour ouvrir la fin de la première manche. Son 24e circuit en carrière en séries éliminatoires était également son premier depuis le quatrième match de la Série mondiale 2021 contre les Braves d’Atlanta. Seul Manny Ramirez (29 ans) a réalisé plus de circuits en séries éliminatoires dans l’histoire de la MLB. Avec l’explosion de la première manche, Altuve a également dépassé David Ortiz pour le quatrième plus grand nombre de coups sûrs supplémentaires (42) de l’histoire des séries éliminatoires. Derek Jeter (57 ans), Bernie Williams (51 ans) et Ramirez (48 ans) sont en tête de cette catégorie.

« Cela vous met un peu à l’aise », a déclaré Verlander à propos du circuit d’Altuve. « Évidemment, [it was a] première manche très stressante. Je pense que tout le monde préférerait monter trois vers le haut, trois vers le bas dans le premier. Mais ensuite, vous donner un peu plus de marge d’erreur, même s’il ne s’agissait que d’un seul run, est une grosse affaire. »

José Altuve frappe un home run en solo alors que les Astros prennent l’avantage sur les Twins

Sur le monticule, Houston a obtenu plus de ruse que de grandeur de Verlander. Il a marché son premier frappeur du match et a accordé un simple au suivant. Son commandement était faux, son premier engagement comportait beaucoup plus de balles que de frappes, et il a même frappé un frappeur en cinquième manche, une rareté pour le droitier. Pourtant, il a réussi à échapper à plusieurs jams pour maintenir son équipe au sommet, une marque de ses 18 ans de carrière.

Il était assez révélateur que les Twins ne parvenaient pas à accéder à cette version lente de Verlander, qui a ensuite admis que ses mécaniciens manquaient. Le droitier a donné à l’alignement gaucher du Minnesota plusieurs chances de faire des dégâts importants. Au cours des premières manches, le premier frappeur a atteint Verlander à trois reprises. La plus grosse erreur de Verlander est survenue en début de troisième, lorsqu’il a lancé une balle rapide à 95 mph en plein cœur de la zone qu’Edouard Julien a arrachée du mur du champ gauche pour un doublé. Mais Verlander a réussi à s’échapper grâce à une erreur de baserun et deux retraits au bâton.

Sa dernière ligne de six manches blanches sur 91 lancers semblait meilleure que ce qu’il avait réellement lancé. Mais samedi a rappelé que même lorsque les Astros ne jouent pas de leur mieux, les champions en titre peuvent trouver des moyens de gagner. Ils ont désormais une fiche de 12-0 à domicile dans l’ALDS depuis 2017.

« Je pense que nous avons de très bonnes chances de nous qualifier pour les World Series et de gagner », a affirmé Kyle Tucker.

C’était la première étape. Il leur en reste 10 de plus.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a déjà couvert le Mets en tant que reporter pour le New York Nouvelles quotidiennes. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .