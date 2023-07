Yordan Alvarez, le cogneur All-Star des Astros blessé, fait un pas en avant

Le frappeur All-Star de Houston, Yordan Alvarez, a effectué quelques exercices de champ avant que les Astros ne jouent leur finale de série contre les Texas Rangers lundi, un jour après avoir pris des balançoires dans la cage des frappeurs pour la première fois depuis qu’il a été mis à l’écart par une souche oblique droite près d’un il y a un mois.

L’arrêt-court Jeremy Peña (cou raide) a pris quelques balles au sol et devait frapper dans la cage, bien qu’il ait raté toute la série contre les Rangers en tête de l’AL West en raison d’une raideur du cou.

Lorsque les Astros rentrent chez eux mardi après leur voyage de 10 matchs de la saison, le droitier José Urquidy (inflammation de l’épaule droite) est sur le point de lancer un entraînement au bâton en direct avant leur match d’ouverture contre le Colorado. Mais le manager Dusty Baker a déclaré lundi qu’Urquidy ne lancerait pas au voltigeur blessé Michael Brantley (opération à l’épaule droite) comme cela avait été le plan initial.

Alvarez, ajouté au match des étoiles en tant que réserve après le vote des joueurs, menait la Ligue américaine avec ses 55 points produits lorsqu’il a subi une blessure à l’oblique droite le 8 juin en balançant une batte. Il a déclaré dimanche que son niveau d’intensité de balancement dans la cage était d’environ 60%, et le fait qu’il s’entraînait sur le terrain lundi était une indication claire qu’il s’en était sorti sans problème.

« C’est un bon signe de voir Yordan prendre des balles volantes sur le terrain et lancer, ce qui est directement affecté par votre oblique », a déclaré Baker. « Lentement mais sûrement, nous y arrivons. »

Urquidy a lancé pour la dernière fois le 30 avril contre Philadelphie, partant après 5 1/3 de manches avec une douleur à l’arrière de l’épaule droite. Une IRM quelques jours plus tard a montré une inflammation.

Brantley a passé plus d’un an depuis qu’il a disputé son dernier match de la ligue majeure le 26 juin 2022. Il a été opéré en août et les Astros lui ont signé un contrat de 12 millions de dollars dans l’espoir qu’il reviendrait cette saison. Il a eu un revers lorsqu’il a suivi une cure de désintoxication dans une ligue mineure en mai.

« Brantley ne frappera pas parce que nous pensons qu’il n’est pas encore prêt. Reporté un peu plus longtemps », a déclaré Baker lundi.

« Il a quelque peu plafonné parce que nous voulons l’augmenter, mais nous ne voulons pas qu’il doive revenir en arrière. Je préfère qu’il plafonne pendant un certain temps plutôt que de l’augmenter », a déclaré le manager. « Nous sommes tous pressés qu’il revienne. Personne n’est plus pressé que lui, mais nous devons faire ce qui est le mieux pour lui. »

Reportage de l’Associated Press.

