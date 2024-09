Yordan Alvarez frappe deux home runs, les Astros battent les Diamondbacks

« [With] « Kyle étant dans l’alignement, j’ai pensé qu’il y avait un peu plus d’énergie dans le vestiaire aujourd’hui », a déclaré le manager des Astros Joe Espada. « Les gars étaient vraiment excités, surtout après avoir mal joué à Cincinnati. Je pense que nous sommes sortis prêts à jouer. Je pense que Tucker a aidé. Les gars étaient excités à ce sujet et nous nous sommes sentis complets aujourd’hui. Le faire revenir sur le terrain et susciter l’enthousiasme des fans à l’idée que Kyle Tucker soit là, c’était important. »