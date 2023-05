Yoon et Kishida promettent de meilleures relations Séoul-Tokyo après le sommet

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a appelé lundi les responsables à définir des mesures spécifiques pour accélérer la sécurité et la coopération économique avec le Japon à la suite de son sommet du week-end à Séoul avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Lors de la réunion de dimanche, Kishida a exprimé sa sympathie envers les Coréens contraints à l’esclavage industriel pendant la domination coloniale japonaise de la péninsule coréenne de 1910 à 1945, alors que les dirigeants se sont engagés à surmonter les griefs historiques et à renforcer la coopération face à une Corée du Nord nucléaire et à d’autres défis.

Le sommet, qui était la deuxième rencontre entre les dirigeants en moins de deux mois, a suscité une réaction mitigée en Corée du Sud. Les critiques, y compris les opposants libéraux de Yoon qui contrôlent la majorité à l’Assemblée nationale, ont déclaré que les commentaires de Kishida ne constituaient pas des excuses significatives et ont accusé Yoon d’avoir laissé le Japon se tirer d’affaire pour ses agressions passées tout en s’efforçant de réparer les relations bilatérales.

D’autres ont vu le sommet comme un signe que les deux principaux alliés américains vont enfin de l’avant après des années de querelles alors qu’ils intensifient leur partenariat à trois avec Washington.

Après le sommet, Yoon a déclaré que Séoul, Tokyo et Washington engageaient des pourparlers pour mettre en œuvre leur accord antérieur sur un échange plus rapide d’informations sur les essais de missiles nord-coréens. Yoon a également déclaré qu’il n’exclurait pas la participation éventuelle du Japon aux futures consultations sur la dissuasion nucléaire entre Washington et Séoul pour mieux faire face aux menaces nucléaires nord-coréennes.

Yoon, Kishida et le président Joe Biden devraient tenir une réunion trilatérale plus tard ce mois-ci en marge des réunions du Groupe des Sept à Hiroshima pour discuter de la Corée du Nord et des incertitudes géopolitiques créées par l’invasion russe de l’Ukraine et de la politique étrangère affirmée de la Chine. Bien que la Corée du Sud ne soit pas un pays du G-7, Yoon a été invité comme l’un des huit pays de sensibilisation.

Yoon, lors d’une réunion avec ses principaux sectaires lundi, leur a demandé d’établir des mesures de suivi pour mener à bien la coopération bilatérale en matière de sécurité, d’économie et de technologie et faciliter les échanges culturels et de jeunesse entre les pays, qui ont été discutés lors de sa rencontre avec Kishida. Le bureau de Yoon n’a pas précisé.

S’adressant aux journalistes avant de quitter Séoul, Kishida a déclaré qu’il espérait renforcer davantage sa relation personnelle avec Yoon et « travailler ensemble pour créer une nouvelle ère ».

Kishida, qui plus tôt lundi a rencontré séparément des groupes de législateurs et de chefs d’entreprise sud-coréens, a souligné la nécessité de faciliter les échanges interpersonnels entre les pays, ce qui, selon lui, « contribuerait à promouvoir davantage notre compréhension mutuelle et donnerait de l’ampleur et de l’épaisseur à nos relations.

La visite de Kishida à Séoul a rendu la pareille à un voyage à la mi-mars à Tokyo par Yoon. C’est le premier échange de visites entre les dirigeants des pays en 12 ans.

Les sommets consécutifs visaient en grande partie à résoudre des conflits amers déclenchés par des décisions de justice sud-coréennes en 2018 qui ordonnaient à deux entreprises japonaises d’indemniser certains de leurs anciens employés coréens pour travail forcé avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces décisions ont irrité le Japon, qui insiste sur le fait que toutes les questions d’indemnisation ont été réglées par un traité de 1965 qui a normalisé les relations.

Les querelles ont conduit les pays à rétrograder le statut commercial de l’autre et le précédent gouvernement libéral de Séoul a menacé de conclure un pacte de partage de renseignements militaires. Leurs liens tendus ont compliqué les efforts américains pour construire une alliance plus forte pour contrer les défis posés par la Corée du Nord et la Chine.

Les relations se sont dégelées après que le gouvernement conservateur de Yoon a annoncé en mars un plan national controversé visant à utiliser les fonds des entreprises locales pour indemniser les victimes du travail forcé sans exiger de contributions japonaises. Plus tard ce mois-là, Yoon s’est rendu à Tokyo pour rencontrer Kishida, et les deux ont convenu de reprendre les visites au niveau de la direction et d’autres discussions. Leurs gouvernements ont depuis pris des mesures pour retirer leurs mesures de représailles économiques.

Le voyage de Kishida à Séoul a attiré l’attention du public en Corée du Sud, où de nombreuses personnes nourrissent encore du ressentiment à l’égard de l’occupation coloniale japonaise.

Lors d’une conférence de presse dimanche, Kishida a évité de nouvelles excuses directes pour la colonisation, mais a tout de même sympathisé avec les victimes coréennes, affirmant qu’il ressentait personnellement « une forte douleur dans mon cœur » à cause de leurs épreuves, dans un effort apparent pour maintenir l’élan d’amélioration des liens.

Il a réaffirmé que son gouvernement maintient les positions des administrations japonaises précédentes sur la question de la colonisation, y compris la déclaration conjointe historique de 1998 du président sud-coréen Kim Dae-jung et du Premier ministre japonais Keizo Obuchi, dans laquelle Obuchi a déclaré : « Je ressens des remords aigus et présenter des excuses de mon cœur.

Kishida a également déclaré que lui et Yoon rendraient hommage devant un mémorial pour les victimes de la bombe atomique coréenne à Hiroshima lors des réunions du G-7. Il a répondu aux préoccupations sud-coréennes concernant la sécurité alimentaire à la suite de la catastrophe nucléaire de 2011 au Japon, affirmant que Tokyo autoriserait les experts sud-coréens à inspecter une libération prévue d’eau radioactive traitée de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima.

Le ministère des Affaires étrangères de Séoul a déclaré que l’équipe d’inspection sud-coréenne sera composée d’experts d’agences et d’organisations gouvernementales concernées et qu’elle aura bientôt des entretiens avec des responsables japonais pour organiser leur visite prévue les 23 et 24 mai.

Bong Young-shik, expert à l’Institut Yonsei d’études nord-coréennes de Séoul, a déclaré qu’il était remarquable de voir comment le gouvernement de Yoon a soigneusement tempéré les attentes du public avant le sommet, ce qui a permis aux deux gouvernements de présenter plus facilement le résultat comme substantiel.

« Pour les gouvernements sud-coréen et japonais, la reprise de la » diplomatie de la navette « en soi est une victoire », a-t-il déclaré, faisant référence aux visites régulières entre les dirigeants.

Yoon avait été critiqué chez lui pour avoir fait des concessions préventives à Tokyo sans obtenir en retour les mesures correspondantes, et les politiciens de l’opposition et certains journaux ont décrit le sommet comme une déception.

« La normalisation des relations entre la Corée du Sud et le Japon est une nécessité, et j’y suis favorable, mais pas au détriment de nos intérêts nationaux, de notre dignité nationale, de notre histoire et de notre justice », a déclaré le chef du Parti démocrate Lee Jae-myung, qui a perdu de justesse à Yoon lors de la course présidentielle de l’année dernière.

Le conservateur Chosun Ilbo, le plus grand journal sud-coréen par tirage, a reconnu que les commentaires de Kishida étaient insuffisants pour apaiser les frustrations sud-coréennes sur l’histoire, mais a également déclaré que le sommet reflétait le besoin « désespéré » de coopération des pays.

« La Corée du Sud et le Japon ont besoin d’une plus grande coopération à la suite d’événements récents comme l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’affirmation maritime de la Chine qui menace ses voisins. La nécessité pour les pays de répondre conjointement aux menaces nucléaires et de missiles nord-coréens est plus grande que jamais. De plus, les pays sont confrontés à des défis similaires liés au ralentissement de leurs économies et au déclin de leur population », a déclaré le journal.

« Ce n’est pas le moment de rester coincé dans le passé. »

