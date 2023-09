Yoon de la Corée du Sud met en garde contre la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord et prévoit d’en discuter à l’ONU

SÉOUL, Corée du Sud — Le président sud-coréen a déclaré que la communauté internationale « s’unirait plus étroitement » pour faire face à l’approfondissement de la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord, alors qu’il envisage de soulever la question avec les dirigeants du monde à l’Assemblée générale de l’ONU cette semaine.

Les inquiétudes concernant les relations russo-nord-coréennes ont éclaté depuis que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est rendu en Russie la semaine dernière pour un sommet avec le président Vladimir Poutine et pour visiter de nombreux sites militaires et technologiques de haut niveau. Des experts étrangers pensent que Kim pourrait reconstituer les stocks de munitions russes épuisés au cours de sa guerre de 18 mois avec l’Ukraine en échange d’une aide économique et de technologies pour moderniser ses systèmes d’armes ciblant la Corée du Sud et les États-Unis.

« La coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie est illégale et injuste car elle contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et à diverses autres sanctions internationales », a déclaré le président sud-coréen Yoon Suk Yeol dans des réponses écrites aux questions de l’Associated Press avant son départ pour New York pour y assister. l’Assemblée générale des Nations Unies.

« La communauté internationale s’unira plus étroitement en réponse à une telle décision », a-t-il déclaré.

Dans son discours mercredi lors de la réunion annuelle de l’ONU, Yoon parlera de son évaluation des démarches russo-nord-coréennes, selon son bureau en Corée du Sud, qui a ajouté qu’il discutait de contre-mesures avec les États-Unis, le Japon et d’autres partenaires.

Alors que l’on craint que la coopération entre la Russie et la Corée du Nord n’alimente les efforts de guerre de la Russie en Ukraine, elle a également attisé les inquiétudes en matière de sécurité en Corée du Sud, où beaucoup pensent qu’un transfert russe de technologies d’armes sophistiquées aiderait la Corée du Nord à acquérir un satellite espion fonctionnel, un satellite à propulsion nucléaire. sous-marins et missiles plus puissants. Certains experts affirment encore que la Corée du Nord finirait par recevoir de la nourriture et de l’argent en échange de munitions et d’obus, car la Russie garde étroitement ses technologies d’armement de haute technologie.

PHOTOS : Yoon de la Corée du Sud met en garde contre la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord et envisage d’en discuter à l’ONU

L’arsenal nucléaire avancé de la Corée du Nord est une source majeure de tensions dans la région, le Nord menaçant ouvertement d’utiliser des armes nucléaires dans des conflits potentiels avec ses rivaux et menant une série d’essais de missiles depuis l’année dernière. En réponse, Yoon et le président américain Joe Biden ont convenu en avril d’étendre les exercices militaires conjoints, d’augmenter les déploiements temporaires de moyens stratégiques américains et de lancer un groupe consultatif nucléaire bilatéral.

« Nos deux pays (la Corée du Sud et les Etats-Unis) ont réaffirmé que toute attaque nucléaire de la Corée du Nord entraînerait une réponse rapide, écrasante et décisive qui entraînerait la fin du régime », a déclaré Yoon.

« À l’avenir, la dissuasion étendue (Corée du Sud)-États-Unis se transformera en un système conjoint dans lequel les deux pays discuteront, décideront et agiront ensemble », a-t-il déclaré. « Nous renforcerons également notre capacité à dissuader et à répondre à toute menace nucléaire ou balistique provenant de la Corée du Nord. »

Depuis son entrée en Russie mardi dernier lors de son premier voyage à l’étranger en 4 ans et demi, Kim a inspecté certains des systèmes d’armes les plus avancés de Russie, notamment des bombardiers à capacité nucléaire, des avions de combat, des missiles hypersoniques et un navire de guerre. Lors d’un sommet avec Poutine mercredi au plus important centre de lancement spatial de Russie, Kim a promis un « soutien total et inconditionnel » à Poutine.

Certains Sud-Coréens appellent leur gouvernement à envisager de fournir des armes meurtrières à l’Ukraine en représailles aux éventuels transferts de technologie militaire par la Russie. Mais le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que sa politique consistant à ne pas fournir d’armes aux pays en guerre restait inchangée.

Yoon a récemment annoncé que la Corée du Sud fournirait 300 millions de dollars supplémentaires à l’Ukraine l’année prochaine, en plus des 150 millions de dollars promis cette année. Il a déclaré que la Corée du Sud se préparerait à un plan de soutien à moyen et long terme d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars.

La Corée du Sud a fourni à l’Ukraine du matériel de déminage, des véhicules d’évacuation d’urgence, des camionnettes, des fournitures médicales, des tablettes PC et d’autres articles. Yoon a déclaré qu’au cours de l’année à venir, la Corée du Sud continuerait à communiquer étroitement avec l’Ukraine pour lui envoyer ce dont elle a réellement besoin.

Depuis son entrée en fonction l’année dernière, Yoon, un conservateur, a fait du renforcement de l’alliance militaire avec les États-Unis le cœur de sa politique étrangère tout en s’efforçant d’aller au-delà des conflits historiques avec le Japon – l’ancien dirigeant colonial de la Corée – et d’élargir le partenariat trilatéral Séoul-Washington-Tokyo. coopération en matière de sécurité. Cela a fait craindre que les relations de la Corée du Sud avec la Chine, son plus grand partenaire commercial, ne soient affectées.

Yoon a rejeté une telle idée, affirmant que « la coopération trilatérale n’a aucune intention de marginaliser une nation en particulier ou d’établir une coalition exclusive ».

Citant ses rencontres avec le président chinois Xi Jinping en novembre dernier et le premier ministre Li Qiang ce mois-ci, toutes deux en marge de rassemblements régionaux, Yoon a déclaré avoir appris que « la Chine attache également de l’importance aux relations (Corée du Sud)-Chine ».

Lors de leur réunion de novembre, Yoon a déclaré que Xi avait exprimé sa volonté de se rendre en Corée du Sud lorsque la situation de la pandémie de COVID-19 se serait stabilisée. Yoon a déclaré que Li et le Premier ministre japonais Fumio Kishida avaient également exprimé leur soutien à la reprise du sommet trilatéral Séoul-Pékin-Tokyo en Corée du Sud pour la première fois en quatre ans.

« Les trois pays – la République de Corée, les États-Unis et le Japon – partagent une vision commune selon laquelle il est important que la Chine joue un rôle responsable et constructif non seulement dans la résolution des problèmes en suspens dans la péninsule coréenne et dans la région, mais aussi dans relever les défis mondiaux », a déclaré Yoon.

Dans son discours à l’ONU, Yoon a déclaré qu’il soulèverait également la question des écarts dans trois domaines – le développement, les réponses climatiques et la transformation numérique – et présenterait comment la Corée du Sud contribuerait à les résoudre. Yoon a déclaré qu’en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2024-25, il mentionnera également que la Corée du Sud jouera un rôle responsable sur les questions de sécurité qui nécessitent une solidarité internationale, comme la guerre en Ukraine et le programme nucléaire nord-coréen. programme.

Lors de son séjour à New York, Yoon a déclaré qu’il tiendrait des sommets bilatéraux avec les dirigeants d’environ 30 pays. Yoon a déclaré qu’il tenterait d’utiliser ces sommets pour discuter de la coopération bilatérale et expliquer les espoirs de la Corée du Sud d’accueillir l’Exposition universelle de 2030 à Busan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud.