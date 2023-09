Yoon de la Corée du Sud déclare à l’ONU que l’aide de la Russie à la Corée du Nord serait une « provocation » | Actualités des Nations Unies

Les commentaires du président interviennent au moment où Kim Jong Un rentrait à Pyongyang après un voyage de six jours en Russie, son plus long voyage à l’étranger en tant que dirigeant.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que si la Russie aidait la Corée du Nord à renforcer ses programmes d’armement en échange d’une aide pour sa guerre en Ukraine, cela constituerait « une provocation directe » et Séoul et ses alliés ne resteraient pas les bras croisés.

Dans un discours prononcé mercredi devant l’Assemblée générale annuelle de haut niveau de l’ONU, Yoon a déclaré qu’un tel scénario menacerait la paix et la sécurité non seulement de l’Ukraine mais aussi de la Corée du Sud.

Yoon a fait ces commentaires juste au moment où le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un rentrait à Pyongyang après un voyage de six jours en Russie, son plus long voyage à l’étranger en tant que dirigeant.

Lors de la visite de Kim, les deux pays ont déclaré avoir discuté du renforcement de leurs liens en matière de défense, mais n’ont divulgué aucune mesure spécifique. Les experts étrangers pensent que les deux pays, tous deux engagés dans des confrontations avec l’Occident, cherchaient à conclure des accords de transfert d’armes en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Dans des rapports distincts, l’agence de presse centrale coréenne (KCNA) officielle de la Corée du Nord a déclaré Le train de Kim a traversé une rivière frontalière lundi matin et Kim a été accueilli par les acclamations « ardentes » d’une foule immense dans une gare ferroviaire de Pyongyang mardi soir. Le rapport de KCNA publié mercredi indique que de hauts responsables nord-coréens l’ont félicité pour l’avancement des relations avec la Russie.

Les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord constituent non seulement une menace existentielle pour la Corée du Sud, mais aussi un sérieux défi à la paix dans la région indo-pacifique et dans le monde entier, a déclaré mercredi Yoon.

« Il est paradoxal qu’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, désigné comme le gardien ultime de la paix mondiale, mène la guerre en envahissant une autre nation souveraine et reçoive des armes et des munitions d’un régime qui viole de manière flagrante les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », a-t-il déclaré. .

Séoul et Washington ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la Russie pourrait tenter d’acquérir des munitions auprès de la Corée du Nord pour compléter ses stocks en diminution suite à sa guerre en Ukraine, tandis que Pyongyang cherche une aide technologique pour ses programmes nucléaire et balistique.

« Si [North Korea] « Si le pays acquiert les informations et la technologie nécessaires pour renforcer ses capacités en matière d’armes de destruction massive en échange d’un soutien à la Russie avec des armes conventionnelles, l’accord sera une provocation directe, menaçant la paix et la sécurité non seulement de l’Ukraine mais aussi de la République de Corée », a déclaré Yoon.

« La République de Corée, ainsi que ses alliés et partenaires, ne resteront pas les bras croisés. »

Toute activité soutenant les programmes d’armement de la Corée du Nord est interdite par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, et Poutine a déclaré que la Russie, l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, « ne violerait jamais quoi que ce soit ».

Un conseiller présidentiel sud-coréen a rejeté cette proposition, affirmant que la Corée du Sud « surveillait les transactions militaires depuis plusieurs mois avant le sommet » entre Kim et Poutine.

Mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie souhaitait élargir ses liens avec la Corée du Nord dans tous les domaines possibles.

Mardi, le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chang Ho-jin, a convoqué l’ambassadeur de Russie pour exhorter Moscou à abandonner tout accord potentiel d’armes avec la Corée du Nord, mettant en garde contre des « conséquences claires ».

L’assistant du président sud-coréen a déclaré que des discussions étaient en cours avec les États-Unis et d’autres pays pour imposer davantage de sanctions à la Russie et à la Corée du Nord.

« Le Conseil de sécurité est divisé… et il est impossible d’y établir une position unifiée sur la Russie, donc pour l’instant il pourrait y avoir une action cohérente dans le cadre de la solidarité de la liberté, au galop autour des alliés et des amis », a déclaré le responsable.