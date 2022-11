Yoon de Corée du Sud s’excuse pour le béguin d’Halloween et promet justice

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol s’est excusé lundi pour la cohue meurtrière d’Halloween à Séoul qui a tué 156 personnes et en a blessé 197 autres.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol s’est excusé lundi pour l’écrasement meurtrier d’Halloween à Séoul, s’engageant à demander des comptes à tout responsable jugé responsable de réponses bâclées et à réformer la police et les systèmes de gestion de la sécurité.

L’écrasement du 29 octobre a tué 156 personnes, pour la plupart dans la vingtaine et la trentaine, et en a blessé 197 autres lorsque des fêtards ont inondé les ruelles étroites du quartier populaire de la vie nocturne d’Itaewon pour célébrer les premières festivités d’Halloween sans bordures de Covid en trois ans.

Yoon a présenté ses excuses lors d’une réunion pour revoir les règles de sécurité, alors que le pays continue de pleurer les victimes de l’écrasement. Une enquête est en cours sur les réponses des autorités à l’accident.

“Je n’ose pas me comparer aux parents qui ont perdu leurs fils et leurs filles, mais en tant que président qui doit protéger la vie et la sécurité des gens, j’ai le cœur brisé”, a-t-il déclaré.

Il ajouta:

Je suis désolé et désolé pour les familles endeuillées qui souffrent d’une tragédie indescriptible, et pour les personnes qui partagent la douleur et le chagrin.

La police a fait l’objet de critiques et d’un examen publics rigoureux de ses réponses pendant la tragédie, n’ayant dépêché que 137 agents dans la région alors qu’elle avait estimé à l’avance jusqu’à 100 000 personnes se rassembleraient.

La semaine dernière, les transcriptions de plusieurs appels d’urgence passés dans les heures qui ont précédé l’accident ont montré que les gens avaient mis en garde contre un béguin potentiel et avaient appelé à des interventions.

Yoon a d’abord attribué la mauvaise gestion des autorités à des failles dans les réglementations nationales en matière de gestion des foules et de sécurité. Cependant, à la suite des rapports sur les transcriptions des appels, il a vivement réprimandé la police et présenté ses excuses aux victimes et à un public plus large.

Lors de la réunion de sécurité de lundi, il s’est engagé à réviser le système national de gestion de la sécurité, à mener une enquête approfondie et à traduire en justice les responsables des manquements.

“En particulier, une réforme approfondie est nécessaire dans le travail de la police, qui est essentiel pour se préparer au danger et prévenir les accidents, afin de protéger la sécurité des personnes”, a déclaré Yoon.