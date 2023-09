Yoon, de Corée du Sud, critique les critiques nationales en les qualifiant de « communistes »

Par Hyunsu Yim

SEOUL (Reuters) – Le fait que le président sud-coréen Yoon Suk Yeol qualifie ses détracteurs de « forces communistes totalitaires et anti-étatiques » pourrait rallier sa base conservatrice et détourner l’attention du malaise suscité par certaines de ses politiques, mais risque d’alimenter la division et de s’aliéner certains électeurs.

En Corée du Sud, l’étiquette de communiste comporte des enjeux plus importants que dans de nombreuses démocraties occidentales, avec la menace constante de la Corée du Nord ostensiblement communiste et les lois de l’époque de la guerre froide qui interdisent effectivement les activités considérées comme liées au communisme.

Les remarques de Yoon et la reprise du débat public sur le communisme s’accompagnent d’une baisse de sa popularité et d’une montée des tensions politiques à l’approche des élections générales d’avril.

Ils surviennent également à un moment de changement notable dans la politique étrangère de Séoul, alors que Yoon fait pression pour une coopération trilatérale avec les États-Unis et le Japon malgré le malaise persistant du public à l’égard de Tokyo sur des questions historiques, a déclaré Kevin Gray, professeur à l’Université du Sussex.

« Il y a un problème de légitimité pour Yoon dans le sens où l’écart entre l’opinion populaire en Corée du Sud et ce qui est poursuivi au niveau international se creuse », a déclaré Gray.

« Il a décidé d’adopter une approche non pas consistant à essayer de convaincre les gens mais à qualifier l’opposition de force totalitaire communiste et anti-étatique. »

Dans un discours prononcé plus tôt ce mois-ci, Yoon a déclaré que la liberté de la Corée du Sud était « sous la menace constante » de « forces communistes totalitaires et anti-étatiques » qui critiquent l’approfondissement des liens de la Corée du Sud avec les États-Unis et le Japon.

« Les forces du totalitarisme communiste se sont déguisées en militants pour la démocratie, en défenseurs des droits de l’homme et en militants progressistes », a déclaré Yoon dans un autre discours prononcé le mois dernier pour le Jour de la Libération.

Le parti d’opposition libéral, qui contrôle l’Assemblée nationale mais est en désarroi face aux accusations de corruption portées contre son chef, a critiqué Yoon pour avoir gaspillé son mandat dans une « guerre idéologique » qui approfondit les divisions politiques et ne fait rien pour résoudre les problèmes réels.

« Le président ne cesse de souligner la menace des forces communistes qui n’existent pas », a déclaré un porte-parole du Parti démocrate lors d’un point de presse la semaine dernière.

Le bureau présidentiel a refusé de commenter la description par Yoon des critiques de sa politique comme des « communistes ».

NAUFRAGE DES NOTATIONS D’APPROBATION

Le taux de désapprobation de Yoon s’élève à 59 %, selon un sondage Gallup publié vendredi, contre 37 % lors de son élection l’année dernière. La politique étrangère, la gestion économique du gouvernement et la position concernant le rejet des eaux usées de Fukushima au Japon étaient les principales questions.

Compte tenu de sa faible cote de popularité, les analystes affirment que qualifier ses opposants de communistes pourrait encore être utile pour permettre à Yoon de conserver la base conservatrice de son parti.

Andrew Yeo, chercheur principal à la Brookings Institution, a déclaré que l’héritage de la guerre de Corée et l’infiltration nord-coréenne dans le Sud signifient que les « attaques rouges » sont toujours efficaces pour diaboliser les opposants.

Plus tôt cette année, quatre anciens responsables de la Confédération coréenne des syndicats, le plus grand syndicat faîtier du pays, ont été inculpés pour liens avec des espions nord-coréens et violation de la loi sur la sécurité nationale.

« Malheureusement, de telles tactiques ne font qu’aggraver les divisions politiques, contribuant ainsi à la polarisation nationaliste », a déclaré Yeo.

Benjamin Engel, professeur-chercheur à l’Université nationale de Séoul, a déclaré que l’approche de Yoon risque d’aliéner certains électeurs plus modérés.

« Pendant sa campagne, Yoon a souvent utilisé l’expression ‘unir le peuple’. « Mais sa récente politique, sa rhétorique et ses nominations suggèrent qu’il s’éloigne de l’unité du peuple. Le résultat sera que certaines personnes qui auraient pu voter pour lui l’année dernière se sentiront désormais aliénées », a déclaré Engel.

LE MOUVEMENT DE LA « NOUVELLE DROITE »

Yoon s’est aligné sur le mouvement de la « Nouvelle Droite » qui offre une vision plus « charitable » du passé autoritaire du pays et de son lien avec la période coloniale japonaise, a déclaré Yeo.

Rhee Jong-hoon, un commentateur politique basé à Séoul, considère que l’approche plus à droite de Yoon est en partie influencée par son défunt père qui a étudié au Japon et a participé à une campagne de signature liée au mouvement Nouvelle Droite.

« Yoon a peut-être toujours apprécié et sympathisé avec les personnalités avec lesquelles son père avait fréquenté et qui sont associées au mouvement de la Nouvelle Droite », a déclaré Rhee.

« Il serait difficile d’imaginer que (sa décision) soit motivée sans sa propre conviction profondément enracinée », a déclaré Rhee.

(Reportage de Hyunsu Yim ; édité par Lincoln Feast)