Yolna Lubrin retrouvée pendue à un arbre à Orlando

Trouver une personne noire pendue à un arbre ne devrait jamais faire partie de l’esprit de quiconque.

La famille de Yolna Lubrin et la communauté d’Orlando réclament des réponses après qu’elle ait été retrouvée morte jeudi 28 septembre dernier, avec une corde autour du cou dans la cour d’une maison où elle ne vivait pas. Nous ne sommes pas des médecins légistes, mais cela ne nous semble pas être le type d’incident qui peut si rapidement être qualifié de suicide. Cependant, selon le Sentinelle d’Orlandoles autorités ont rapidement jugé que la mort de l’homme de 31 ans était un acte d’automutilation, mais la famille de Yolna n’essaie pas d’entendre tout cela…

«Ma sœur est une femme afro-américaine. Pourquoi est-elle balayée sous le tapis ? » a demandé Naomi Lubrin, sa sœur, lors du rassemblement. « Elle était brillante, elle était incroyable, elle riait, mais surtout elle était bruyante. »

Les militants locaux ne restent pas silencieux sur le caractère douteux de la mort de Lubrin ni sur les conclusions hâtives auxquelles les enquêteurs de la police sont arrivés…

Le Sentinelle rapporte que plus de 60 personnes, dont le pasteur Carl Soto, se sont rendues à l’hôtel de ville d’Orlando plus tôt cette semaine pour appeler le chef de la police et exiger des réponses.

« Aujourd’hui, nous appelons le chef Eric Smith et nous lui demandons instamment que son département annule immédiatement cette allégation de suicide et enquête de manière approfondie sur tous les aspects de la mort de Mme Lubrin », a déclaré Soto.

En réponse à la colère du public face à son processus d’enquête, le service de police d’Orlando a publié la déclaration suivante :

« Bien que la cause de son décès fasse toujours l’objet d’une enquête et sera finalement décidée par le bureau du médecin légiste du comté d’Orange, les antécédents documentés de maladie mentale de la personne décédée, les déclarations des témoins, les communications cellulaires de Mme Lubrin et les preuves physiques observées lors de l’autopsie. tout indique un suicide », a déclaré mardi l’OPD dans un e-mail adressé aux médias.

Naomi Lubrin affirme que la police ne fournit pas d’informations et ne contacte pas la famille pour lui apporter son soutien ou répondre à ses questions. À ses yeux, ils sont abandonnés par la ville et livrés à eux-mêmes. Suite à la conférence de presse publique, il a été rapporté que Naomi avait pu parler aux enquêteurs, mais il n’y a aucun détail sur le résultat de cette réunion.

Si vous savez comme nous, cette affaire pourrait très facilement être reléguée au bas de l’échelle, et la police continuerait à vivre sa vie comme si de rien n’était. Espérons que la famille Lubrin, la communauté d’Orlando et les médias continueront à faire pression pour que la transparence et la justice puissent prévaloir.