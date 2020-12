Taylor Swift n’est pas le seul à laisser tomber des indices sur Gigi Hadidl’expérience de la maternité.

Les fans de ZiGi ont eu droit à un autre moment inédit grâce à la mère de Gigi, Yolanda Hadid, qui a révélé comment elle et Zayn Malik ont d’abord découvert qu’ils attendaient une petite fille. Comme on le voit sur les photos partagées sur Instagram de Yolanda le lundi 14 décembre, Gigi et Zayn ont annoncé la nouvelle passionnante en coupant dans un gâteau rose – un choix parfaitement intemporel pour la paire notoirement privée.

Dans le deuxième instantané, « Oma » Yolanda serra Gigi et Zayn dans une étreinte serrée.

« Cette nouvelle de bébé ROSE a été le point culminant de notre année 2020 », Vraies femmes au foyer de Beverly Collines star a légendé le message. « Merci maman et papa pour ce plus beau cadeau @zayn & @gigihadid #Family #Memories. «

Au moment de la naissance de leur fille en septembre, Yolanda a dit qu’elle aimait «chaque minute» d’être grand-mère car Gigi, Zayn et leur nouveau-né sont restés avec elle dans sa ferme de Pennsylvanie.