Yolanda Hadid répond à TikTok l’appelant “pire maman” dans une nouvelle vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Taylor Jewell/Vogue/Shutterstock

Yolanda Hadid, 58 ans, a applaudi une utilisatrice de TikTok en particulier l’accusant d’être une mauvaise mère et d’avoir “affamé” ses filles au début de leur carrière de mannequin. La mère de Gigi Hadid27, et Bella Hadid, 25 ans, qui prend maintenant d’assaut les podiums de la haute couture, a été présentée dans la vidéo virale de l’utilisateur, qui comprenait plusieurs clips d’elle et des mannequins en interaction. L’une, en particulier, la montrait en train de conseiller à Gigi, qui se plaignait de se sentir “faible” après avoir mangé seulement “une demi-amande”, de “prendre quelques amandes” à la place, et cela semblait être au centre de sa propre vidéo de réponse, qui peut être vu ci-dessous.

Dans la vidéo de Yolanda, on peut la voir faire diverses choses tout en tenant un grand bol d’amandes. Elle portait une veste blanche à fermeture éclair et des leggings et avait les cheveux tirés en queue de cheval pendant qu’elle passait sa journée à faire des activités comme marcher, conduire, traîner avec des animaux et même méditer, tout en tenant le bol et en prenant occasionnellement des bouchées. des noix. “#worstmomever #almonds”, a-t-elle écrit dans la légende de la vidéo.

Bien que Yolanda ait semblé vouloir apporter de l’humour à l’application de médias sociaux en créant et en publiant la vidéo, TikTok l’a signalée et a inclus un message d’avertissement aux téléspectateurs qui la regardent. “Participer à cette activité pourrait vous blesser ou blesser d’autres personnes”, indique l’avertissement.

La dernière vidéo de réponse de Yolanda vient après qu’elle ait pris une “désintoxication des médias sociaux de neuf mois” et soit revenue avec une photo en août. Elle avait l’air paisible et était tout sourire, sur la photo, alors qu’elle était assise dehors sous le soleil et prenait l’air frais de son entourage. Elle a inclus une longue légende dans le message et a parlé de sa santé physique et mentale, sur laquelle elle devait se concentrer pendant un certain temps.

“Je reviens d’une pause de 9 mois sur les réseaux sociaux, un moment pour réévaluer ma vie. Après la perte de ma mère, j’ai vraiment lutté contre la dépression suivie d’une rechute de Lyme….”, a-t-elle écrit. le stress émotionnel et le chagrin ont fortement affecté mon système immunitaire. Ma dépendance au téléphone n’a pas aidé non plus, cela a commencé à prendre tellement de temps d’être présent dans ma vie. C’est si facile de se perdre dans les histoires des autres tout en oubliant de vivre et d’aimer la sienne.

“Envoyer des SMS est tellement plus facile que de décrocher le téléphone et d’appeler quelqu’un. nous en sommes tous coupables », a-t-elle poursuivi. “J’ai réalisé que nous commencions lentement à perdre l’art de la communication et que cela créait une profonde solitude en nous. rappelez-vous le bon vieux temps des téléavertisseurs et des téléphones à clapet 😅 un appareil pour appeler les gens sans la pression constante pour répondre aux e-mails, aux SMS et aux nombreuses heures de défilement sur les réseaux sociaux jusqu’à ce que vos yeux vous fassent mal et vous laissent souvent sans inspiration.

“Quoi qu’il en soit, cela a été une merveilleuse réinitialisation, il est temps de rompre avec l’habitude de prendre mon téléphone 50 fois par jour”, a-t-elle conclu. «Apprendre à se concentrer sur moi-même, mon parcours de santé et être présent à ce moment de ma vie. Le temps a ralenti et semble beaucoup plus calme, plus de temps pour s’asseoir et lire un livre, le temps de renouer avec les gens, d’être créatif et surtout de passer du temps avec ma famille.