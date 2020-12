Yolanda Hadid profite de chaque minute avec sa petite-fille.

Le jeudi 3 décembre, le Vraies femmes au foyer alun a partagé un moment précieux avec sa fille Gigi Hadidest nouveau-né sur Instagram. Dans le post, on peut voir la fière grammy tenant le bébé, sous-titrant le doux claquement, « nous avons passé la journée pendant que maman était absente. »

Trois mois après avoir donné naissance à son premier enfant avec son petit ami Zayn Malik, la maman de 25 ans est revenue au travail cette semaine.

Gigi a profité de ses histoires Instagram pour lui dire qu’elle était de retour aux affaires. Elle a sous-titré le message: « Je dirais de retour au travail, MAIS être maman est un travail pas comme les autres rrrr. RETOUR AU BUREAU. »

Comme les fans se souviennent peut-être, le fier papa Zayn s’est rendu sur Twitter pour partager la nouvelle de la naissance du bébé. « Notre petite fille est là, en bonne santé et belle », a annoncé la chanteuse de « Better » le 23 septembre. « Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens actuellement serait une tâche impossible. L’amour que je ressens pour ce petit humain est au-delà de ma compréhension. Je suis reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble x. «