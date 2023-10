Yohe : Le spectacle d’Erik Karlsson a été plus important que la défaite des Penguins contre Détroit

DETROIT — Peu importe que les Penguins de Pittsburgh aient perdu 6-3 mercredi à Détroit.

Et oublions que les six derniers n’ont toujours pas marqué de but cette saison, que la troisième paire défensive semble être un problème sérieux et que les unités spéciales des Penguins ont enduré une soirée difficile. Ignorons également la réalité légèrement inquiétante selon laquelle des équipes rapides – comme les Red Wings de Détroit – donnent des crises aux Penguins vieillissants. Sidney Crosby et Evgeni Malkin menaient à nouveau leurs propres batailles, ce qui n’est pas idéal non plus.

Concentrons-nous plutôt sur quelque chose de positif. Il ne s’agit que d’une seule défaite en 82 matchs, ce n’est donc pas une raison de s’alarmer. Ce qu’il faut surtout retenir de ce match, c’est le spectacle qu’Erik Karlsson a produit en troisième période.

C’était un spectacle étonnant. Si Karlsson est capable de retrouver ce niveau de manière régulière, faites attention.

« Nous étions en baisse », a déclaré Crosby, « et je pense qu’il a eu le feu vert un peu plus que d’habitude. Il est tellement talentueux.

Peut-être devrait-il avoir ce feu vert à tout moment.

Karlsson a joué un match à haut risque en troisième période, oui, mais c’est qui il est. La rondelle l’a suivi durant ces 20 dernières minutes. Il a impressionné la foule partisane des Red Wings à plusieurs reprises. Il était impeccable.

Au début de la troisième période, il a marqué son premier but avec les Penguins pour donner du vie à sa nouvelle équipe. C’était un tir parfait, un but de buteur.

Karlsson a ensuite réalisé un jeu fabuleux depuis la ligne bleue, trouvant le bâton de Bryan Rust pour une déviation qui a réduit l’avance de Detroit à 4-3.

Il venait juste de commencer.

Les Penguins ont fait un effort spectaculaire pour essayer d’égaliser un match qui semblait terminé au début de la troisième période. Karlsson était le meneur. Il a terminé avec un but, deux passes décisives, trois points, quatre tirs au but et 12 tentatives de tir. Lorsqu’il était sur la glace, les Penguins ont enregistré 36 tirs à force égale et n’en ont accordé que 14.

«Je pense que c’était sa meilleure période des quatre premiers matchs», a déclaré Malkin. « Il le ressent. Il bouge les pieds. Il s’appelle Erik Karlsson.

Le vainqueur en titre du Trophée Norris s’est parfaitement bien comporté au camp d’entraînement et pendant la saison hors-concours. Même s’il n’avait récolté qu’un point en trois matchs, il avait été plutôt bon lors de ces compétitions.

Puis vint la troisième période.

« Il a simplement élevé son jeu », a déclaré Mike Sullivan. « C’est ce dont il est capable. »

Sullivan a souligné toutes les brillantes qualités de Karlsson, de son patinage à sa vision, en passant par sa capacité à faire passer les rondelles depuis la ligne bleue et son talent pour trouver les bâtons de ses coéquipiers autour du filet. L’évaluation élogieuse de l’entraîneur était juste, et pourtant, c’était presque comme s’il sous-estimait ce que Karlsson avait fait lors de cette dernière période.

Peut-être que Sullivan s’habitue déjà à disposer d’une telle arme. Ou peut-être que les entraîneurs ne peuvent toujours pas être trop élogieux après des défaites.

« La façon dont il portait la rondelle et se joignait au jeu », a déclaré Crosby, « il a fait tellement pour nous ramener dans ce match. J’avais une belle apparence.

Les Penguins ont raccourci leur banc dans les dernières minutes, n’utilisant que Karlsson, Kris Letang, PO Joseph et Marcus Pettersson en défense pour tenter de générer de l’offensive. Karlsson a joué un record de 27 minutes et 56 secondes et n’a jamais semblé fatigué.

« Je ne sais pas si vous l’avez vu jouer dans le passé », a déclaré Ryan Graves. « Mais j’ai. Il fait souvent ça. »

Plus il le fera, mieux les Penguins se porteront.

Lors de leurs deux défaites, les Penguins ont accordé 10 buts (dont trois dans des filets vides). Il s’agit d’un petit échantillon et nous ne devrions tirer aucune conclusion, mais il serait insensé de présumer que les Penguins seront un poids lourd défensif cette saison. Ce n’est pas qui ils sont. S’ils veulent constituer une équipe en séries éliminatoires, et peut-être quelque chose de plus, une attaque dynamique ouvrira la voie.

Karlsson sera très déterminant.

C’était véritablement son premier grand match en tant que membre des Penguins.

« Il aurait pu marquer quatre ou cinq buts ce soir », a déclaré Malkin.

Malkin n’a pas tort.

«Il y a eu beaucoup d’attaques en troisième période», a déclaré Rust. « Il était en plein milieu de ça. »

10 observations

• Soit dit en passant, le travail défensif de Karlsson a été solide.

Beaucoup craignaient que, malgré ses merveilleuses capacités offensives, le manque relatif d’intérêt de Karlsson à jouer attentivement dans la zone défensive ne soit un problème. Jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas du tout.

Il a été solide dans la zone défensive et, dans les rares occasions où il s’est retrouvé coincé dans le jeu de transition, sa hâte de revenir au jeu a été admirable. Les Penguins devraient être ravis de ce qu’ils ont vu. Le duo Karlsson et Pettersson a été le meilleur des Penguins en quatre matchs.

Le jeu global de Karlsson est exceptionnel et, comme Letang, il possède le trait qui fait qu’il ne semble jamais se fatiguer. Ne soyez pas surpris si les Penguins deviennent de grands artistes de retour cette saison. Avoir l’un de ces deux sur la glace à tout moment tout en essayant d’effectuer un retour est une très grosse affaire. Les Red Wings se sentaient vraiment dans les cordes à la fin de la troisième période, et Karlsson en était la principale raison.

• Les Penguins ont été excellents dans les cinq premières minutes du temps réglementaire.

L’alchimie impossible à ignorer entre Malkin et Reilly Smith s’est manifestée lors du premier quart de travail du match alors que Malkin a inscrit son septième point en quatre matchs.

Tout fonctionnait tôt. Les Penguins étaient alertes et ont remporté chaque bataille pour les rondelles libres.

Ensuite, un jeu de puissance raté de Pittsburgh a semblé déclencher une poussée de Détroit. À la fin de la deuxième période, les Red Wings avaient une fiche de 4-1 et les Penguins semblaient complètement en mauvaise posture.

Sullivan a déclaré qu’il avait aimé la performance des Penguins en première et en troisième période, mais qu’ils se sont perdus en deuxième pendant un certain temps. Ils l’ont certainement fait.

• Ce fut une soirée épouvantable pour le troisième duo des Penguins.

Chad Ruhwedel, en particulier, était horrible. Il était brûlé sur le premier but de Detroit alors qu’Austin Czarnik le dépassait avant de mettre en place Alex DeBrincat.

En deuxième période, il a heurté Tristan Jarry, faire sortir le gardien de but de son angle.

Joseph n’allait pas beaucoup mieux. Il était constamment hors de position.

«Je n’aime pas vraiment mes deux premiers matchs», a déclaré Joseph. « Je dois me regrouper un peu et passer à autre chose. »

Ce troisième couple ne pourra pas rester ensemble très longtemps si les luttes se poursuivent.

« Ce n’était pas (le jeu) que nous voulions », a déclaré Joseph.

• Ce n’était pas non plus le match que souhaitaient les six derniers.

Jeff Carter a réussi une échappée en première période mais n’a pas pu terminer. Sinon, les troisième et quatrième trios n’ont eu que peu d’occasions de marquer.

Drew O’Connor a été particulièrement décevant, car il a été l’un des meilleurs Penguins lors de la pré-saison. Il était invisible pendant ce match.

Étant donné le grand talent que les Penguins présentent sur les deux premiers trios, ils n’ont pas besoin que leurs deux derniers soient des machines à marquer. Mais ils doivent fournir une certaine offense.

• La performance de Jarry a été indifférente.

Je ne peux pas vraiment lui reprocher aucun des quatre buts qu’il a accordés. Ce fut une mauvaise performance défensive de la part des Penguins.

Cela ressemblait à une performance typique de Jarry lors d’une défaite. Il n’était pas vraiment fautif, mais vous êtes également autorisé à faire un ou deux arrêts importants, ce qu’il n’a pas fait.

• Crosby et Malkin se sont mis en colère en deuxième période.

Parfois, ils font cela et il est difficile de dire aux autres qu’ils doivent intervenir car ils peuvent être impulsifs. Cependant, je dirais qu’il n’y a pas assez de joueurs qui soutiennent lorsque cela se produit.

Kyle Dubas a fait quelques commentaires ces dernières semaines suggérant qu’il n’était pas ravi de cela. Restez à l’écoute.

• Malkin a marqué le 474e but de sa carrière, dépassant le grand Alexander Mogilny pour la troisième place parmi les buteurs russes de l’histoire de la LNH. Ce n’est pas une mince affaire, surtout à Détroit, avec sa riche histoire de présentation de certains des plus grands joueurs russes de tous les temps.

Seuls Alex Ovechkin et Sergei Fedorov ont marqué plus, et Malkin devrait rattraper Fedorov plus tard cette saison.

• Rickard Rakell est bien trop silencieux. Quelque chose ne va pas chez lui. Je n’aime pas son jeu. Beaucoup trop passif.

• D’un autre côté, j’adore le jeu de Rust.

Et pas seulement parce qu’il marque des buts. Son énergie est claire. Il joue au hockey de haut niveau.

• Les Red Wings semblent s’être améliorés et les Penguins jouent rarement bien au Little Caesars Arena.

Cette perte n’est pas énorme.

Mais des problèmes demeurent. Les six derniers, le troisième duo et la vitesse de l’équipe n’étaient pas assez bons. Ces éléments posaient des problèmes la saison dernière. Dubas a rendu les Penguins bien meilleurs cet été. Son travail pourrait ne pas être terminé.

(Photo du défenseur des Penguins Erik Karlsson devant le gardien Tristan Jarry : Rick Osentoski / USA Today)