Yohe : Avec Kyle Dubas, Fenway Sports Group fait sa marque chez les Penguins

Tout en absorbant une conférence de presse massive sur les Penguins jeudi à PPG Paints Arena – un événement si prestigieux qu’ils l’ont organisé au Lexus Club, ce qui est un peu comme lorsque vos parents décoraient la porcelaine de fantaisie lorsque des personnes importantes venaient dîner – c’était impossible de détacher les yeux de Kyle Dubas.

Le nouveau président des opérations hockey des Penguins est l’une des personnes les plus célèbres du hockey. Il est intelligent, posé et charismatique. Il s’est si bien débrouillé que toute la pièce bourdonnait. Le mec est une star.

Il est impressionnant.

Il l’a fait sortir du parc.

Quelle embauche.

Ouais. J’ai entendu tous ces commentaires par la suite, et ils sont tous exacts.

Pendant un instant, j’ignorai Dubas et regardai autour de moi.

Dave Beeston, le gouverneur suppléant de l’équipe, était à la droite de Dubas. Il n’avait pas l’air nerveux comme il l’avait fait en avril lorsqu’il a parlé de la direction de l’organisation quelques heures après avoir envoyé Ron Hextall, Brian Burke et Chris Pryor. Il avait l’air confiant, comme un cadre qui a travaillé d’innombrables heures au cours des sept dernières semaines pour s’assurer que les Penguins étaient entre de bonnes mains.

À la gauche de Dubas se trouvait le président du Fenway Sports Group, Tom Werner, qui a parlé avec douceur mais confiance de son admiration pour la riche histoire des Penguins et de son désir de voir les bons moments se poursuivre. Cela ne ressemblait pas à un discours d’entreprise ou à des mouvements. C’était comme s’il pensait chaque mot.

À environ 40 pieds du podium, debout juste à l’intérieur de la porte, se trouvait un John Henry souriant. Ce Jean Henri.

Tous les plus grands noms de Fenway Sports Group étaient présents, ce qui est important en soi. J’ai écrit en février que je pensais que le groupe de propriété devait être plus transparent avec Pittsburgh sur la direction de l’organisation.

Eh bien, après ce dont nous avons été témoins jeudi, je ne peux plus le dire. Ils ont fait leur déménagement, et c’était une beauté.

Les 18 premiers mois de propriété de Fenway n’étaient pas idéaux. L’assistance des Penguins a chuté méthodiquement. Leur séquence de 16 ans en séries éliminatoires a pris fin. L’équipe a été mal gérée la saison dernière, et ils n’ont rien fait à ce sujet. Mario Lemieux s’est éloigné de l’organisation.

Il était raisonnable pour Pittsburgh de remettre en question la propriété de Fenway. Mais FSG en a lancé un bien au-dessus du monstre vert jeudi.

Il a fallu un certain temps pour atterrir Dubas, et les fans commençaient à s’énerver. Mais vraiment, peu importait combien de temps la recherche prenait ou si elle était cahoteuse, tant qu’ils avaient leur homme.

L’ont-ils jamais fait ?

C’est drôle comme une bonne décision peut tout transformer. Il y a plus de décisions à prendre et les Penguins avaient cruellement besoin de quelqu’un pour diriger le spectacle.

Au cours des 48 derniers jours, ils n’avaient pas de directeur général. Pas de président des opérations hockey. Le sentiment dans le monde du hockey était que les Penguins manquaient de direction – une franchise potentiellement en grave déclin.

Arrive Dubas. Du coup, les Penguins se sentent très pertinents. Ils n’ont pas simplement comblé un vide. Ils ont recruté et débarqué la personne la plus recherchée sur le marché.

Donnez du crédit à Fenway. Quelques heures après la location, le groupe de propriété des Penguins a fait plus de vagues. Suite à la disponibilité médiatique de Dubas, les Penguins ont rompu les liens avec trois employés qu’Hextall avait embauchés. Alec Schall (directeur des opérations hockey et gestion du plafond salarial), Kerry Huffman (directeur du dépistage professionnel) et Teena Murray (vice-présidente principale, performance intégrée) ont tous été licenciés, ont déclaré des sources de l’équipe, qui ont parlé sous couvert d’anonymat. Tous avaient au moins un an de plus sur leur contrat.

Enfin, ce groupe commence à s’affirmer.

On a beaucoup parlé du fait que les cuivres de la FSG ne viennent pas du milieu du hockey. Ce sont principalement des gens de baseball, et oui, ils ont des intérêts dans de nombreux autres sports. Mais ils n’avaient jamais été impliqués dans le hockey.

Les personnes les plus intelligentes parmi les plus puissantes ont toujours la capacité de déléguer. Personne ne sait tout, alors en cas de doute, identifiez des personnes expertes dans certains métiers et mettez-les au travail.

C’est exactement ce qui se passe avec FSG et Dubas.

Comme vous l’avez entendu, Dubas n’a jamais remporté de championnat à Toronto et n’a remporté qu’une seule série en cours de route. Mais les gens établis dans le monde du hockey vous diront que Dubas est une vedette. Un génie. Un cadre poli qui n’a même pas atteint son apogée.

La communauté des analystes l’adore. Les « hommes de hockey » aussi. Jim Rutherford, maintenant à Vancouver mais toujours en contact avec les plus grands noms de Pittsburgh, a toujours aimé Dubas. Il pense qu’il est brillant.

Donc, bien sûr, c’était la bonne décision de l’embaucher. Quiconque débat de cela cherche simplement un débat.

Cela ne veut pas dire que la location a été simple. La propriété devait encore vendre Dubas sur un travail très difficile, compte tenu du gâchis que l’administration précédente avait fait.

Quelques autres points rapides :

• Nous ne connaissons pas la compensation financière de Dubas.

Ne vous méprenez pas, il est fabuleusement riche. Dubas était en mesure de nommer essentiellement son travail au cours de la prochaine année ou deux. C’est à quel point il est convoité. Le débarquer a nécessité un engagement financier important. FSG est riche, bien sûr. Eh bien, Bob Nutting aussi. Certains propriétaires sont prêts à aller au-delà financièrement. FSG est l’un de ces groupes de propriété.

• Il est important que les groupes de propriété et les personnes en gestion soient sur la même longueur d’onde.

Dubas est intelligent. Il est jeune. Il est analytique, jusqu’à un certain point. Ceci est directement issu du playbook FSG. C’est le genre de penseur auquel croient les propriétaires des Penguins. Il est devenu disponible et ils l’ont immédiatement poursuivi. C’est du bon sens commercial.

• FSG est stable. Ils ont fait savoir qu’ils étaient là pour le long terme.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Dubas aurait pu être intéressé à travailler pour les Sénateurs d’Ottawa, son équipe d’enfance préférée. Les Sénateurs, cependant, sont aussi stables que la météo en mars. Les Penguins sont stables depuis un certain temps maintenant, et la présence de FSG ne fait que les faire se sentir comme une destination plus sûre.

• FSG devait encore conclure l’affaire, et pas seulement financièrement. C’est en grande partie une question de sympathie.

Dubas a déclaré avoir rendu visite aux dirigeants du FSG il y a plus d’une semaine. Il a appris à les connaître. Quoi qu’ils aient dit à Dubas, c’était la bonne chose.

Ce n’est pas la faute de FSG si les Penguins sont vieux, ni si un groupe de gestion incompétent était en charge lorsqu’ils ont acheté les Penguins. Ils ont hérité de ces réalités.

Mais il est de la responsabilité de FSG de donner aux Penguins toutes les plateformes disponibles pour sauter au-delà de leur moi actuel. Un esprit de front office brillant peut produire cette magie. Dubas est le gars, et FSG l’a eu.

Les Penguins se sentent un peu plus pertinents aujourd’hui. Dubas apporte de l’espoir et, sans espoir, une base de fans et l’équipe qu’il soutient n’a rien.

FSG a livré cet espoir et mérite beaucoup d’éloges.

— L’athlétismede Rob Rossi a contribué à ce rapport.

(Photo de Kyle Dubas gracieuseté des Penguins)