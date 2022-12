Yohan Blake nommé ambassadeur de l’événement international

Yohan Blake, le plus jeune champion du monde du 100 m de tous les temps, a été nommé ambassadeur de l’événement international pour la 18e édition du marathon Tata Mumbai qui se tiendra le 15 janvier de l’année prochaine, a annoncé mercredi le promoteur de la course Procam International.

Classé parmi les 10 meilleurs marathons au monde, l’emblématique Tata Mumbai Marathon est une course sur route World Athletics Gold Label dotée d’un prix de 405 000 USD.

Selon les organisateurs, la course incarne l’esprit unique de la ville – l’encouragement pour tous et cette confiance inébranlable en soi – #HarDilMumbai.

Le Jamaïcain Blake est le deuxième homme le plus rapide de tous les temps et a terminé derrière son compatriote et partenaire d’entraînement Usain Bolt sur 100 m et 200 m avant de faire équipe avec la légende du sprint pour l’or du relais 4×100 m dans un record du monde aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Surnommé “The Beast” par Bolt pour son régime d’entraînement impitoyable, Blake a surmonté une série de blessures pour remporter une deuxième médaille d’or au relais 4×100 m aux Jeux olympiques de Rio 2016.

« J’espère que mon implication en tant qu’ambassadrice de l’événement international pour le marathon Tata Mumbai inspirera les athlètes. Je suis super excité de faire partie de cet événement emblématique qui a déclenché une révolution de la course à pied en Inde et transformé le pays en une plaque tournante mondiale de la course sur route. J’ai hâte de visiter Mumbai”, a déclaré Blake dans un communiqué de presse.

Aux Championnats du monde de 2011 à Daegu, Blake a remporté la médaille d’or en 9,92 pour devenir le plus jeune champion du monde du 100 m, après que Bolt ait été disqualifié pour la finale pour un faux départ. Cette même année, il a couru le deuxième 200 m le plus rapide de tous les temps – 19,26 à Bruxelles en septembre – et a battu Bolt à la fois sur 100 m et 200 m lors des essais olympiques jamaïcains l’année suivante.

Après les Jeux olympiques de Londres, Blake a signé une année 2012 spectaculaire en courant 9,69 au 100 m lors du meeting IAAF de Lausanne, le deuxième meilleur temps de l’histoire, derrière seulement Bolt.

Athlète, influenceur et philanthrope, Blake a utilisé sa stature d’athlète de premier plan de sa génération pour créer la YB Afraid Foundation en Jamaïque pour les enfants défavorisés.

“Quelque chose de merveilleux se produit lorsque ceux qui le peuvent font ce qu’ils peuvent pour aider ceux qui ne le peuvent pas”, a-t-il déclaré.

YBAF est impliqué dans les besoins éducatifs, sociaux, physiques et de santé mentale des jeunes défavorisés. Il a ouvert une nouvelle résidence et un centre académique et sportif ultramodernes pour 44 jeunes garçons et construit un centre de formation en menuiserie entièrement fonctionnel et certifié.

“Yohan est une source d’inspiration, non seulement en tant qu’athlète phénoménal, mais aussi pour son travail remarquable à travers sa fondation YB Afraid. Yohan Blake en tant qu’ambassadeur de l’événement international, est une approbation de la stature de classe mondiale de TMM. Sa présence à Mumbai aidera à motiver les participants à tenir la distance », a déclaré Vivek Singh, Jt MD, Procam International.

