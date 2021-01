WASHINGTON: Yogi Berra sera bientôt partout dans votre courrier, c’est-à-dire.

Les Yankees de New York, connus pour ses drôles de malaprops, figureront sur un nouveau timbre cette année, a annoncé vendredi le service postal américain, faisant de lui un homme de lettres.

Dix fois champion de la Série mondiale en tant que joueur et trois fois MVP de l’AL, Berra a rempli le livre des records de baseball avec les citations familières de Bartletts.

Parmi ses yogi-ismes les plus notables: Il n’est pas fini jusqu’à ce que ce soit fini et quand vous arrivez à un croisement de la route, prenez-le et l’avenir n’est plus ce qu’il était.

Né sous le nom de Lawrence Peter Berra, le receveur du Hall of Fame est décédé en 2015 à 90 ans.

La conception préliminaire du timbre Berras le montre souriant dans un équipement de receveur tout en portant des rayures Yankees.

L’auteur Ursula K. Le Guin et l’artiste Emilio Sanchez seront également représentés sur des timbres cette année, ainsi que sur des timbres représentant un canard colvert, la science du soleil et les claquettes.

La date d’émission des nouveaux timbres sera annoncée plus tard, et peut-être que les fans afflueront au bureau de poste pour obtenir le timbre Berras.

Ou peut être pas.

Comme l’a dit Yogi à propos d’un endroit populaire: Personne n’y va plus. Il y a trop de monde.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports