Yogeshwar Singh termine 15e, Ruthuja 17e dans les finales du concours multiple

Birmingham: Les gymnastes indiens Yogeshwar Singh et Ruthuja Nataraj ont signé respectivement les 15e et 17e places des finales masculines et féminines du concours multiple de l’épreuve de gymnastique artistique aux Jeux du Commonwealth ici dimanche.

Alors que Yogeshwar de l’Haryana, qui avait participé à trois championnats du monde, a terminé avec un score global de 74,700, Ruthuja, 19 ans, a marqué 43,000 pour terminer à la dernière place.

Lisez aussi: CWG 2022 – L’équipe indienne de relais mixte de triathlon termine 10e

L’Anglais Jack Jarman a remporté la médaille d’or avec un score total de 83,450, tandis que les médailles d’argent et de bronze ont été remportées par les Anglais James Hall et Marios Georgiou, qui ont respectivement obtenu un score global de 82,900 et 81,750 chez les hommes.

Yogeshwar était le seul gymnaste masculin indien à se qualifier pour la finale du concours multiple après que ses coéquipiers Saif Tamboli et Satyajit Mondal l’ont raté de peu.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Dans la finale féminine du concours multiple, Ruthuja a obtenu des notes de 12,950, 10,000, 10,250 et 9,800 respectivement au saut de cheval, à la barre asymétrique, à la poutre et au sol.

L’Australienne Georgia Godwin (53.550), l’Anglaise Ondine Achampong (53.000) et la Canadienne Emma Spence (52.350) ont remporté l’or, l’argent et le bronze dans la finale.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici