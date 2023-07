Yogeshwar dénonce l’exemption des procès à Bajrang, Vinesh et qualifie la décision d’injuste

Mercredi, le médaillé olympique Yogeshwar Dutt a fortement critiqué la décision du panel ad hoc nommé par l’AIO d’accorder des exemptions à Bajrang Punia et Vinesh Phogat des essais de sélection des Jeux asiatiques, affirmant que la « décision biaisée » n’était pas dans le meilleur intérêt du sport.

Le panel ad hoc de l’IOA a remis mardi des entrées directes aux Jeux asiatiques à Bajrang Punia (65 kg) et Vinesh Phogat (53 kg), qui étaient à l’avant-garde de la manifestation contre le chef sortant de la Fédération indienne de lutte (WFI) Brij Bhushan Sharan Singh.

Les lutteurs juniors, en particulier Antim Panghal et Sujeet Kalkal, les plus touchés, ont également critiqué le panneau et l’ont traîné devant le tribunal, exigeant un procès équitable dans toutes les catégories.

«Il n’y a rien à célébrer et à être heureux dans la lutte au cours des 6-7 derniers mois. Nous ne voulons pas que les lutteurs reprennent les routes car la lutte a déjà été beaucoup honteuse », a déclaré le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Londres, Yogeshwar, dans une vidéo en direct sur Twitter.

« Hier, le comité ad hoc a publié une lettre indiquant que les essais de sélection des Jeux asiatiques auront lieu les 22 et 23 juillet dans les 18 catégories de poids. Mais dans les catégories 53 kg et 65 kg, le panel a déclaré que la sélection avait été faite même s’il n’a pas divulgué les noms. Cela a créé une grande confusion.

« Le comité ad hoc a semé la confusion dans l’ensemble de la nation en ne divulguant pas qui il a choisi. Toute la fraternité de la lutte est confuse. Vous avez dit que la sélection se fera selon les règles de la fédération mais ce n’est pas le cas », a-t-il ajouté.

Yogeshwar, qui est également médaillé d’or aux Jeux asiatiques et aux Jeux du Commonwealth, a affirmé que l’entraîneur national Jagmander Singh et l’entraîneur national féminin Virender Dahiya, qui font partie du comité, n’ont pas été mis en confiance lors de la remise des exemptions.

Les règles de la WFI permettent au comité de sélection de choisir les anciens vainqueurs des médailles olympiques/du championnat du monde sans essais, mais seulement si cela est recommandé par l’entraîneur en chef/l’expert étranger.

« J’ai parlé à Jagminder et à l’entraîneur national féminin, qui ont dit qu’ils étaient contre l’exemption des essais. Jusqu’à ce que l’entraîneur en chef ou les entraîneurs nationaux soient d’accord, la sélection n’est pas complète. C’était une mauvaise décision de ne pas les mettre en confiance », a déclaré Yogeshwar.

« Avez-vous passé le test de condition physique de ces deux sélectionnés ? Si vous devez envoyer l’équipe de cette façon, vous devez avoir sélectionné toute l’équipe. Pourquoi avez-vous accordé une exemption dans seulement ces deux catégories de poids? » Il a particulièrement attaqué le chef du panel ad hoc Bhupender Singh Bajwa, les lutteurs olympiens Gian Singh et Ashok Garg pour avoir pris unilatéralement la décision, gardant les entraîneurs nationaux dans l’ignorance. « Tous les lutteurs sont bouleversés et confus. hwar interrogé.

« Pourquoi des essais sont menés en 53kg et 65kg alors que les vainqueurs seront en attente? » Yogeshwar a demandé à tous les lutteurs d’approcher IOA et de déposer leur protestation contre une décision aussi injuste.

«Je demanderais au président de l’IOA, PT Usha, de bien vouloir prendre un appel et sauver la lutte.

C’est une décision étrange. Il n’y a aucune transparence dans cette décision. J’ai vu la vidéo d’Antim, elle pleurait », a-t-il dit.

« Je demanderais à d’autres comme Ravi Dahiya et Deepak Punia de se manifester et de protester contre cette décision injuste. » « Je suis avec tous les lutteurs. Je ne réfléchirai pas une seconde si je dois sacrifier quoi que ce soit pour la justice. Ne perdez pas espoir, continuez votre combat, continuez à vous entraîner et chaque fois que j’en ai besoin et je suis avec vous tous. » Les Jeux asiatiques se dérouleront à Hangzhou, en Chine, du 23 septembre au 8 octobre.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)