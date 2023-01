Yogesh Desai Bags Gold dans la catégorie 70+

Le pagayeur indien Yogesh Desai est devenu le champion du monde, remportant le titre du simple masculin des 70 ans et plus lors du Championnat du monde de tennis de table des vétérans de l’ITTF 2023, récemment conclu, à Mascate, Oman.

Le contingent indien est revenu d’Oman avec une riche moisson de 24 médailles, dont six d’or, six d’argent et 12 de bronze.

A LIRE AUSSI| Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan déclare ouverts les Jeux de la jeunesse de Khelo India à Bhopal

Le joueur basé à Mumbai Desai a joué avec beaucoup de courage et de détermination et a bien réussi à écarter le défi de la République tchèque Milan Rakovicky prenant d’assaut un 3-1 (9-11, 11-9, 11-7, 13-11) en la finale du meilleur des cinq matchs et remporter sa première médaille d’or dans l’événement organisé par l’Oman Table Tennis Association et joué au Oman Convention and Exhibition Centre.

Une autre Indienne, Mantu Murmu, a également remporté la couronne de championne du monde en remportant la couronne féminine en simple des 60 ans et plus. Murmu, basé à Kolkata, s’est avéré trop bon pour son compatriote Suhasini Bakre, qui a remporté une victoire 3-0 (11-3, 11-7 et 11-7) avec une certaine facilité et a décroché la médaille d’or.

Pendant ce temps, l’Inde a également remporté le titre du double masculin 70+ avec le duo Ulhas Shirke et Pinakin Sampat remportant la finale. Le duo de Mumbai composé de Shirke et Sampat s’est parfaitement combiné pour surpasser la paire mixte indo-américaine de Girish Sawant et Randy Hou, gagnant par une marge de 3-1 (11-7, 11-9, 6-11 et 11-8).

Plus tôt, lors des demi-finales masculines des 70 ans et plus, Desai a fait preuve d’un esprit combatif remarquable alors qu’il récupérait après avoir mené 1-2 pour revenir en remportant les deux derniers matchs pour vaincre l’Autrichien Reinhard Sorger en arrachant un 3-2 tendu (11-9, 5- 11, 7-11, 12-10 et 11-4) gagnent.

L’autre demi-finale a également été témoin d’une bataille captivante alors que Rakovicky a perdu les deux premiers matchs contre son compatriote Frantisek Just, qui a pris un bon départ. Mais Rakovicky a vaillamment riposté pour remporter les trois matchs restants successivement pour décrocher une victoire méritée 3-2 (6-11, 6-11, 11-9, 11-8 et 12-10).

Résultats:

Simples femmes 60+ (demi-finales) : Mantu Murmu (IND) contre Virginia Stanescu (BEL) 3-0 (11-4, 13-11, 11-2) ; Sushasini Bakre (IND) contre Gina Hundven (NOR) 3-1 (11-1, 11-4, 4-11, 11-8) ; Finales Mantu Murmu (IND) contre Sushasini Bakre (IND) 3-0 (11-3, 11-7, 11-7).

Simples hommes 70+ (demi-finales) : Yogesh Desai (IND) contre Reinhard Sorger (AUT) 3-2 (11-9, 5-11, 7-11, 12-10, 11-4) ; Milan Rakovicky (CZE) contre Frantisek Just (Cze) 3-2 (6-11, 6-11, 11-9, 11-8, 12-10) ; Finale : Yogesh Desai (IND) contre Milan Rakovicky (CZE) 3-1 (9-11, 11-9, 11-7, 13-11).

Double hommes 70+ (finale) : Ulhas Shirke (IND)/ Pinakin Sampat (IND) bt Girish Sawant (IND)/Randy Hou (USA) 3-1 (11-7, 11-9, 6-11, 11-8 ).

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)