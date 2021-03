«La reconnaissance du gouvernement rend le NYSF éligible à une aide financière pour la conduite de championnats nationaux dans toutes les catégories, à savoir. Senior, Junior et Sub-junior et participation à des événements sportifs internationaux. » Le gouvernement reconnaissant le sport, Rijiju a déclaré que la NYSF sera «principalement responsable de la promotion et du développement de Yogasana, de l’organisation des championnats annuels et de la participation des sportifs et des équipes indiennes aux événements sportifs internationaux de Yogasana. En décembre de l’année dernière, le ministre des Sports, avec le ministre de l’AYUSH, avait reconnu le Yogasana comme un sport de compétition lors d’un événement, permettant à l’ancienne pratique de bénéficier d’un financement gouvernemental.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy