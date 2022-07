Yoga torse nu d’un officier de l’ITBP à 18 000 pieds au Ladakh

Une vidéo devenue virale sur Internet montre un agent de la police des frontières indo-tibétaine (ITBP) exécutant des asanas de yoga à une température inférieure à zéro. Faisant preuve de courage, le soldat a exécuté Surya Namaskar presque nu à une altitude de 18 000 pieds au Ladakh. Outre Surya Namaskar, il a également pratiqué Bhujangasana et Mayurasana dans les collines enneigées.

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler plus de 3 000 vues. Partageant la vidéo, l’agence de presse ANI a mentionné : “Un officier de l’ITBP pratiquant ‘Surya Namaskar’ à 18 000 pieds au Ladakh dans des conditions de neige et des températures inférieures à zéro (Source : ITBP).” L’exploit que l’officier a réalisé a fortement impressionné les internautes qui ont partagé leurs réactions sur les réseaux sociaux.

Jetez un oeil au clip ici:

#WATCH | An ITBP officer practicing 'Surya Namaskar' at 18,000 feet in Ladakh in snow conditions & sub-zero temperatures (Source: ITBP) pic.twitter.com/URB8CIMHQk — ANI (@ANI) July 20, 2022

Un utilisateur a écrit : « Tout simplement incroyable ! Chapeau bas à ces braves qui protègent notre nation !

Simply amazing! Hats off to these bravehearts protecting our nation! 🙏🏻 https://t.co/LyqXbqp7Ln — Dhananjay Apte (@dhananjayapte) July 20, 2022

Un autre l’a appelé “un exploit impossible” et a étiqueté le clip comme “Inimaginable”.

“Power of Yoga”, a écrit un autre utilisateur des médias sociaux.

Louant le soldat, l’un d’eux a commenté : « Il fait bien plus qu’un Surya namaskar dans des conditions impitoyables, vêtu uniquement d’un short. Une endurance incroyable et surhumaine.

He's doing much more than a Surya namaskar in unforgiving conditions, wearing just shorts. Incredible, super human endurance 😲. https://t.co/gxoQAKEIvD — Vinayak Mohan (@Vinayakmohan) July 20, 2022

Un utilisateur a plaisanté, “Wow. C’est merveilleux. Ici, je ne peux même pas prendre un bain d’eau froide.

Wow. It's wonderful. Here, I can't even take a bath in cold water.😂 https://t.co/LQYvQVTXQw — Waheeda (@WaheedaComrade) July 20, 2022

Un autre utilisateur a expliqué: “Pranayama, le yoga crée de la chaleur dans le corps et c’est la raison pour laquelle de nombreux yogis survivent également à des températures négatives.”

Pranayama, yoga creates heat in the body and it is the reason many Yogi's will survive in minus degree temperature also — NationalistSatya4BJP (@satya83india) July 21, 2022

Voici quelques autres réactions au tweet :

He is not even shivering!

Kudos and sadar pranams to their spirit — Omkar Kulkarni (@pol_aficionado) July 20, 2022

A Hearty Salute To our Officers And Jawans Working In Such Difficult Terrain To keep Our Borders Safe…. pic.twitter.com/W5Z4uWvYlt — Wild Watch (@WildWatcha) July 20, 2022

Seriously, an inspiration for all of us who stay in much more habitable and comfortable conditions — Sanskar Rao🇮🇳 (@SanskarBarot) July 20, 2022

Superman!!! Shirtless at sub degree !! Amazing control of mind body!! — Vivek Prabhu (@vivekenggg) July 20, 2022

Un tel exploit louable a été réalisé par les responsables de l’ITBP le mois dernier. À l’occasion de la Journée internationale du yoga, des soldats de l’ITBP ont pratiqué le yoga à une altitude record de 22 850 pieds près du mont Abi Gamin dans l’Uttarakhand.

