Yoga et cholestérol

Les experts suggèrent que les adultes âgés de 19 à 64 ans pratiquent un certain type d’activité physique chaque jour. Ils recommandent que l’adulte moyen fasse au moins 150 minutes d’activité d’intensité modérée ou 75 minutes d’activité d’intensité vigoureuse chaque semaine. Le yoga vinyasa peut vous aider à atteindre ces objectifs hebdomadaires.

Si vous souhaitez commencer le yoga comme activité physique pour améliorer votre taux de cholestérol, il est important que vous suiviez toujours votre programme de traitement régulier. N’arrêtez pas de prendre vos médicaments contre le cholestérol, sauf avis contraire de votre médecin.

Il est également important de tenir votre équipe soignante au courant lorsque vous commencez les cours de yoga. Il y a deux raisons à cela, explique Colleen Tewksbury, PhD, experte en la matière pour les programmes de formation de la Commission on Dietetic Registration en matière d’intervention contre l’obésité et de gestion du poids chez les adultes. « La première consiste à s’assurer qu’il est sécuritaire pour vous de vous engager dans une activité, en général. Mais aussi, pour parler des options d’activités disponibles et de ce qui pourrait être le mieux pour vous. Et ça pourrait être du yoga.

Si vous débutez dans le yoga, c’est une bonne idée de trouver un instructeur certifié en ligne ou en personne pour vous aider à diriger vos cours. « Quand il s’agit de n’importe quel type d’activité, en particulier une nouvelle activité, nous nous inquiétons de toute sorte de forme inappropriée, ou de vous pousser plus loin que ce pour quoi votre corps est vraiment prêt », déclare Tewksbury. « Avoir un professionnel sur place pour vous guider, même si ce n’est que le début, peut être vraiment bénéfique. »