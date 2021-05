Yoelvis Denis Hernandez arrêté pour vol de ventilateurs de l’USAID à destination du Salvador

Yoelvis Denis Hernandez, 42 ans, et Luis Urra Montero, 24 ans, font face à des accusations de complot fédéral, de possession de biens volés dans une expédition inter-États et de vol de biens publics, ce qui pourrait s’élever à 25 ans de prison. Hernandez a été arrêté jeudi à Del Rio, une ville du sud-ouest du Texas près de la frontière mexicaine et à 21 heures de route du parking de l’entrepôt au nord de Miami. On ne sait pas s’il a un avocat. Montero a été placé en détention en septembre et a été détenu sans caution en attendant son procès.