Une adolescente qui a donné des coups de pied et menacé un PC avec une brique est sortie libre après qu’un juge a admis qu’elle l’avait soumise à une expérience de salle d’audience « très douce ».

Lydia Robinson, 19 ans, a arraché une série de menottes à l’officier et les a enfoncées dans son pantalon.

Des problèmes ont éclaté après que l'ancien partenaire violent de Robinson est arrivé à l'adresse de sa mère

Thug Lydia Robinson pose pour une photo de type selfie

Le tribunal a appris que Robinson avait développé une méfiance à l'égard de la police en raison d'expériences antérieures

Elle a alors crié : « Va te faire foutre ! Je vais t’agresser si tu viens ici pour prendre les menottes ! »

L’officier connu uniquement sous le nom de PC 18282 Smith a également reçu des coups de pied dans les tibias et menacé avec une brique alors qu’il détenait Robinson pour un buste au domicile de sa mère.

L’adolescente, de Little Hulton, Salford, Greater Manchester, a ensuite été libérée sous caution, mais quelques jours avant qu’elle ne soit condamnée pour l’agression, elle a été reconnue coupable de dommages criminels après avoir brisé une fenêtre lors d’une attaque de gang.

Elle avait déjà été condamnée pour voies de fait.

À Manchester Crown Court, Robinson a fait face à 12 mois de garde à vue après avoir reconnu avoir agressé un secouriste.

Elle a été libérée avec une ordonnance communautaire de 12 mois avec l’obligation de terminer 20 jours d’activités de réadaptation avec des agents de probation.

Lors de la détermination de la peine, la juge Sarah Johnston lui a dit: «Je sais que vous vous méfiez de la police en raison de votre expérience antérieure, mais ils sont là pour servir notre communauté et ne méritent pas d’être agressés lorsqu’ils se rendent au travail.

« PC Smith répondait à une plainte déposée en votre nom et lorsque vous êtes arrivé, vos actions ont fait monter la température de l’environnement.

« Vous acceptez que vous avez un fusible très court, mais avec des infractions comme celles-ci, vous auriez pu facilement vous faire envoyer en prison.

« J’espère que vous vous sentez complètement gêné par vous-même et que vous devez à la probation et à votre avocat une énorme dette de gratitude que vous n’avez pas également été condamné pour avoir résisté à l’arrestation et que vous n’allez pas en prison aujourd’hui. »

Avant de libérer Robinson du banc des accusés, le juge a ajouté: «Il n’y a aucune exigence de travail non rémunéré dans votre peine parce que je veux que vous vous concentriez sur l’activité de réadaptation.

« Bien que vous ayez eu une expérience très douce ici aujourd’hui, en dehors du tribunal, il y a une organisation qui repose sur l’autorité, et vous allez devoir lui montrer du respect, sinon vous viendrez devant moi et vous serez envoyé en prison. »

Robinson est devenue connue de la police après avoir fait l’école buissonnière à la Harrop Fold School de Bolton, qui figurait dans le documentaire télévisé sur le mur de Channel 4 Educating Greater Manchester.

Elle a affirmé avoir du ressentiment envers la police en raison du nombre de fois où des agents avaient été appelés au fil des ans au domicile familial à la suite de rapports de comportement antisocial.

Le procureur Simon Barrett a déclaré au tribunal que des problèmes avaient éclaté après que l’ancien partenaire abusif de Robinson, Kieran Davies, 19 ans, soit arrivé au domicile de sa mère.

Robinson, qui séjournait chez un oncle, est alors arrivée à la maison lorsqu’elle a entendu que Davies était là.

M. Barrett a déclaré: « L’atmosphère est devenue tendue et la police a été appelée à l’adresse par des voisins.

« L’accusée et sa famille sont connues pour avoir des sentiments anti-policiers et lorsqu’elles sont arrivées, l’accusée, selon ses propres mots, a perdu son sang-froid et s’en est pris à la police.

« Elle a ramassé une brique dans le jardin de devant et a menacé d’agresser les officiers présents s’ils revenaient vers sa famille.

« Elle a ensuite pris les menottes de l’un des agents présents alors qu’ils ne regardaient pas, les a cachées dans ses vêtements et a dit : « Va te faire foutre ! Je vais t’agresser si tu viens ici pour prendre les menottes ! »

« Alors que PC Smith s’est approché de l’accusé pour tenter de l’arrêter, elle s’est penchée en avant et lui a donné un coup de pied dans les tibias. Il n’a ressenti aucune douleur suite à l’agression et a arrêté l’accusé. Elle a ensuite été libérée sous caution.

En guise d’atténuation, l’avocat de Robinson, Patrick Buckley, a déclaré: «Lorsque la police s’est présentée, elle a déclaré que la police était brutale envers sa mère et sa sœur. Elle admet être très en colère et s’emporter en conséquence.

« Elle se méfie de la police après des années de gens qui l’appellent à son adresse familiale, alors qu’elle pense que c’est injustifié.

«Elle a eu un certain nombre de problèmes tout au long de sa jeune vie qui expliquent sa colère. Sa mère a connu de graves problèmes de santé au cours des dernières années, notamment un diagnostic d’insuffisance hépatique à la suite d’une dépendance à l’alcool.

« Elle n’a pas eu beaucoup de soutien. Elle n’est pas allée à l’école et est simplement sortie sans qualification.

« Cependant, elle m’a dit qu’elle souhaitait être sage-femme à l’avenir une fois qu’elle se sera arrangée. Elle n’a aucun problème avec la drogue et l’alcool. Elle m’a également dit qu’elle ne fume même pas.

«Elle a un travailleur de soutien à la violence domestique qui l’aide. Elle ne peut actuellement pas rester à l’adresse de sa mère en raison d’incidents passés de son comportement là-bas, mais a le soutien de son père et de son frère au tribunal avec elle aujourd’hui.

« Je dois concéder à moins que la voie sur laquelle elle se trouve ne soit abandonnée, d’autres condamnations sont possibles. »