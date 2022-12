Yo-Yo Ma retrouve le chemin de la nature grâce à la musique

De là, les étudiants sont montés à bord d’autobus pour une excursion de rafting en eau vive avec des intermèdes des scientifiques du parc. L’ambiance était joyeusement compétitive et joyeuse, même lorsque le temps devenait froid. Matthew Evans, un lycéen qui joue de la trompette, a courageusement socialisé en claquant des dents après que son radeau ait plongé avec lui au premier rang et l’ait laissé trempé juste au moment où le soleil se retirait derrière les montagnes.

Mais il y avait une récompense alors qu’ils pagayaient jusqu’au rivage et y virent Ma, jouant du violoncelle sur la berge sablonneuse. Plus surprenant, cependant, fut quand il enfila un gilet de sauvetage et rejoignit l’un des radeaux. Michael Farmer, un pasteur qui travaille avec Step by Step, a déclaré à propos de Ma : “C’est une personne tellement terre-à-terre que sa participation ne semblait pas déplacée.”

Tout au long de la journée, Ma avait été émerveillé à la vue de la nature, mais il semblait le plus animé en réfléchissant aux liens qu’il avait établis – à travers, a-t-il dit, la culture. “Je pense que cela ouvre essentiellement des mondes pour l’esprit et pour le cœur”, a-t-il ajouté. « La culture n’essaie pas de vous faire faire quelque chose. C’est essayer de fais quelque chose. Il essaie de vous amener à comprendre l’autre et à être en harmonie avec l’autre, à être communautaire.

Et c’est ainsi que la soirée s’est terminée. Les chevrons sont arrivés à un dîner barbecue qui s’est transformé en quelque chose comme une soirée à micro ouvert, avec un chant de “Take Me Home, Country Roads”. À un moment donné, Ma s’est levée et a prononcé un bref discours.

“Je suis venu en tant qu’étranger et j’espère, je prie, que je laisse un ami”, a-t-il déclaré. « C’est parce que vous avez tous été les bienvenus. Vous me faites connaître votre communauté, et c’est ce que nous sommes tous. J’ai des amis en vous tous. En musique, en culture, quand on entame une relation, on ne la rompt jamais. Je suis sûr que nous n’oublierons jamais cela.