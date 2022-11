Yo Joan! Un gars de première classe dans un siège de deuxième classe – Shaw Local

“La bonté ne consiste pas dans la grandeur, mais la grandeur dans la bonté.” – Athénée

Il s’appelait Jeff.

Juste un autre enfant du quartier dans lequel j’ai grandi. C’était un gros gars lourd qui aurait pu facilement utiliser sa taille volumineuse pour intimider, mais il a plutôt engagé les autres en faisant attention. Lorsque vous aviez une conversation avec lui, vos mots comptaient. Il posa des questions et attendit. Il ne s’est pas dépêché de remplir les blancs. Il n’était pas nécessaire de se précipiter.

Des personnages coriaces parsemaient le bloc. Le genre que vous croisez, baissez les yeux et espérez qu’ils ne l’ont pas remarqué. Jeff n’a jamais baissé les yeux. Au lieu de cela, ses yeux rencontrèrent ceux qui le défiaient avec un intérêt cristallin. Et cet intérêt a permis à tous ceux qui ont eu la chance de marcher avec lui de marcher en paix.

À l’école, il s’est démarqué dans une atmosphère où la compétition a prospéré. La surenchère était le nom du jeu, mais la popularité n’était pas importante pour Jeff. Même si forger de nouveaux chemins personnels dans les amitiés, les notes et tout autour de la vie semblait devenir plus compliqué à chaque semestre, sa foulée semblait stable.

Il s’intéressait trop à la vie pour la ruminer. Au lieu de cela, il se réjouit de l’ampleur de tout cela.

« Vous ne pouvez pas être reconnaissant et être malheureux », disait-il.

Il a donc vécu avec gratitude et particulièrement pour sa mère. Chaque année, le jour de son anniversaire, il offrait à sa mère des fleurs pour la remercier de l’avoir. Une simple note jointe, “Merci, maman.”

C’était plutôt comique sa façon d’ouvrir les portes aux filles qui passaient. Les enfants ont roulé des yeux en passant devant lui, mais la vérité est qu’il a ouvert des portes à tous ceux qui sont arrivés à cette porte à peu près au même moment que lui. Jeunes, vieux, hommes, femmes, peu importe. Il laissait toujours l’autre personne passer en premier. Gentil, généreux, bruyant, maladroit, humble – un étrange mélange de charme prêt et disposé à donner un coup de main.

Les notes n’étaient pas son fort. L’apprentissage des livres n’a pas été facile pour lui. Pourtant, peu importe ses notes, il était le genre de personne qu’on voulait voir réussir dans la vie. Et tu savais qu’il te soutenait aussi.

Peut-être connaissez-vous quelqu’un comme lui ?

Au fil du temps, nous nous sommes perdus de vue. La vie s’est occupée. Les gens sont passés à autre chose, et les excuses sont allées. Pas vraiment de bonnes excuses non plus.

J’espère que les années qui ont suivi ont été bonnes pour Jeff. Il méritait un vol en première classe dans la vie. Ses inspirations de quartier étaient plus importantes pour moi que la note que j’ai finalement obtenue en études sociales. C’était quelle classe ? Je ne m’en souviens pas.

Mais je me souviens de Jeff.

Je n’avais pas réalisé alors quel ami spécial il était. Je le fais maintenant.

Cela a été long à venir.

Merci Jeff.

