Yo Joan! Le froncement de sourcils à l’envers nous fait tourner en rond – Shaw Local

“Le sourire!” plaide le photographe.

Si vous vous sentez bien, c’est facile. Mais si vous ne l’êtes pas, eh bien, c’est probablement encore facile parce que c’est ce que nous faisons.

“Comment allez-vous?” elle demande.

“Bien!” vous répondez alors que vous ne l’êtes vraiment pas.

Comment est-il possible de vivre une vie authentique sur cette planète folle, tournante et mélangée ?

Vous rentrez donc chez vous épuisé par tous les efforts de la journée à essayer d’être authentique dans un monde exigeant autrement. Vous enlevez votre casquette et votre sourire, vous vous asseyez devant YouTube et vous dézinguez.

Jusqu’à ce que vous vous leviez le lendemain, partez en voyage et quelqu’un vous demande : « Comment ça va ?

“Bien! Et comment vas-tu?”

“Bien!”

Quand aucun de vous n’est.

Se pourrait-il que répondre honnêtement puisse vous amener, vous ou l’autre personne, à vous attarder un peu plus longtemps, à poser quelques questions supplémentaires, à découvrir quelques choses plus fascinantes ou moins fascinantes l’un sur l’autre ?

Oh, allez, souriez – je plaisante. Tu n’as pas à sourire, pour l’amour de Pete ! Ou pour l’amour de Sally. Ou pour le bien de Mitch McConnell.

Mitch McConnell ?

Parce qu’il ne sourit jamais et j’en suis sûr pour une bonne raison.

La prochaine fois que quelqu’un vous demandera “Comment ça va ?”, essayez de lui dire. Au moins, essayez.

Car comme le disait si bien Sarah Ban Breathnach, « Le soi authentique, c’est l’âme rendue visible.

Allez, Sarah !

Et si vous pouvez dire « Sarah Ban Breathnach » rapidement trois fois, vous avez réussi à passer « go » et vous n’avez pas à sourire, mais vous le ferez probablement.

Joan Budilovsky peut être jointe au é[email protected] ou sur son site Web Yoyoga.com.