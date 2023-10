Yo Jeanne ! Des lions et des tigres et quoi ? Oh mon! – Shaw Local

Avec un haut-haut-hauteur et un ho-ho-ho…

J’entre dans le magasin à grande surface pour acheter quelques ampoules pour le bureau.

Quand quoi, à mes yeux étonnés, devrait apparaître…

Une énorme paire d’yeux ensanglantés avec de longs ongles rouges dégoulinants tenant une poupée au niveau des yeux et marmonnant quelque chose de sinistre à propos du paquet, puis lui tordant la tête.

Ouais. Bienvenue à Halloween 2023, les amis.

Il ne s’agit plus de cauchemars pour enfants de la méchante sorcière zoomant sur son balai dans les films occasionnels d’Oz. Maintenant, elle nous salue tous à hauteur de yeux dans le magasin du quartier, sous des stéroïdes sanglants et sans bonne sorcière flottant à proximité.

Cela me donne envie d’entendre une voix douce : « Tout ira bien. Fermez simplement les yeux et tapez trois fois vos talons l’un contre l’autre.

« Je vais le faire! » Je ferme les yeux et évoque les doux traits angéliques de la Bonne Sorcière.

Ouf. Je me sens tellement mieux en pensant à elle. Il n’y a pas d’endroit comme chez soi. Il n’y a pas d’endroit comme chez soi. Il y a…

« Nooooooo ! »

J’ouvre les yeux et devant moi se tient une reine de sorcières plus laide que laide, remuant une énorme bouilloire noire et me disant qu’elle pense que mes globes oculaires y rentreraient bien.

Tu peux répéter s’il te plait! Sortez-moi d’ici vite ! Oubliez les ampoules. Je vais allumer des bougies.

Alors que je me dirige vers la sortie, je vois un père portant son fils de 2 ans, passant un par un dans l’immonde désordre d’horreur grandeur nature et appuyant sur des boutons pour entendre chacune de leurs horribles divagations sadiques. Chacun étant plus horrible, plus sanglant que le suivant. Papa s’amuse bien à rire à chaque pression sur un gros bouton rouge.

«Regarde ça», rigole-t-il, «hahahaha…»

J’ai cependant remarqué que son enfant aux yeux écarquillés ne riait pas du tout. Peut-être parce que ce n’était pas du tout drôle. Je suis avec toi, gamin.

Mais je sais, chère petite, qu’il existe vraiment de bonnes sorcières. Il y en a vraiment.

Parfois, il suffit de fermer les yeux pour en voir un.

• Joan Budilovsky peut être contactée à [email protected] ou via son site Web, Yoyoga.com.