Yo Gotti surprend GloRilla avec un camion Maybach pour son anniversaire

Doit être génial

GloRilla roule haut dans son SUV Mercedes-Maybach GLS600 2023 après avoir été surprise par la conduite de luxe du rappeur-dirigeant de CMG Yo Gotti pendant qu’elle très week-end d’anniversaire mouvementé.

« Bonne journée Glo Up encore !!! J’apprécie que vous mettiez en œuvre le travail et que vous fassiez confiance au processus !!! BIG SH! T Only », sous-titré sur un post Instagram où on peut le voir surprendre le jeune artiste florissant. « GARDONS BALLIN »

Connue pour son énergie contagieuse à Memphis, la star de 24 ans et ses copines se sont présentées dans le nouveau manège extravagant qui coûte environ 200 000 $.

« LE PLUS GRAND !!!!!!!!!!!!!!!! J’ai le MEILLEUR PDG ONA PLANET @yogotti 🌟🌟🌟IMA MAYBACH TYPE DE BISHHHHHHHHHH »

Avec plusieurs succès dans sa carrière naissante, il ne fait aucun doute qu’elle est l’une des principales dames du hip-hop qui a élevé la barre Leo SZN avec sa fête d’anniversaire « Glo In The Dark » à Atlanta.

D’après les photos, c’était une affaire assez exclusive où les invités étaient plongés dans un pays des merveilles électrique avec des manèges, des danseurs futuristes et un décor de niveau supérieur et plus encore.

Il y a aussi eu un spotting de Gotti et Angela qui a également servi de promo pour la réaffirmation de leur dévotion post-DM dans un nouveau clip vidéo.

Jeudi dernier, Gotti a sorti son nouveau single « No Fake Love » de sa mixtape Gangsta Grillz, Je t’ai montré ça.

Dans le cadre de l’annonce, Gotti a dévoilé le clip de « No Fake Love » mettant en vedette une apparition spéciale de sa principale dame Angela Simmons.

Pour promouvoir la chanson, Angela a posté une photo couplée BTS sur Instagram de Gotti agrippant ses délicieuses ignames.

« WHATEVA 4 my MAN ❤️ #NoFakeLove OUT NOW @yogott » Angela a légendé un autre post.

Dans le visuel « No Fake Love », Gotti jaillit à propos de son célèbre béguin devenu significatif, le rap;

« Je n’ai pas perdu le béguin depuis le lycée, je suis Mr. Follow Up » alors qu’elle est assise à côté de lui dans sa Rolls Royce.

Découvrez-le ci-dessous :

Le prochain projet de Gotti Je t’ai montré ainsi est la suite tant attendue de son projet acclamé Gangsta Grillz de 2006, Je nous ai dito.

Je t’ai montré ainsi et le premier single « No Fake Love » sont actuellement disponibles sur toutes les plateformes de streaming.