Yo Gotti remercie les flics d’avoir arrêté le tournage de masse du concert Birthday Bash

Wow, les garçons en bleu ont en fait protégé et servi avant de un saccage mortel ?

Le retour de l’annuel Fête d’anniversaire de Yo Gotti et ses amis a été un succès, mais il a failli se terminer par des balles et des effusions de sang. Complexe rapports Yo Gotti a remercié la police de Memphis pour avoir arrêté une fusillade de masse lors du concert.

“Merci aux fans, aux artistes et à toutes les personnes impliquées dans les coulisses pour avoir fait de Birthday Bash un événement fluide, sécurisé et réussi”, a tweeté le natif de Memphis. «Nous avons été informés d’une menace potentielle concernant un individu cherchant à nuire aux participants quittant Birthday Bash qui s’est produite 3 heures après la fin de notre émission. Je tiens également à remercier le département de police de Memphis pour son action rapide et proactive en veillant à ce que tous les participants rentrent chez eux en toute sécurité.

Un appel rapproché avec un meurtre de masse

Une fois de plus, un Blanc mécontent a failli transformer un petit problème personnel en une tragédie nationale. Renard13 rapporte que le département de police de Memphis a arrêté un homme nommé Élie Hyman tôt le samedi matin.

Les agents ont répondu à un appel de «consommateur mental armé» vers 3 heures du matin. Ils ont rencontré Hyman et sa petite amie sur les lieux, où il était «désemparé» par leur rupture. L’homme de 28 ans a menacé de se suicider et de tuer tous ceux qui assistaient à la fête d’anniversaire au FedExForum.

Comme beaucoup d’hommes blancs fragiles et dangereux, être une menace pour lui-même ne suffisait pas. Il a presque entraîné des milliers de victimes innocentes, y compris probablement sa petite amie, dans ses fantasmes violents. À travers les lignes raciales, beaucoup cas de violence domestique dégénèrent souvent en meurtres-suicidesciblant même les enfants.

“Cela aurait été un événement tragique si cela s’était produit”, a déclaré Nikki McIntosh, l’ancienne directrice d’une unité domestique du YMCA. “Je pense que c’est plus profond que juste, ‘c’est une menace large’, ‘cela pourrait ou ne pourrait pas arriver.’ Rien ne peut jamais être pris trop à la légère.

Comme beaucoup d’hommes blancs fragiles et dangereux, la police a menotté Hyman avec seulement une égratignure sur lui. Le présumé terroriste domestique ne se contentait pas de faire de vaines menaces parce que des agents avaient récupéré plusieurs armes dans son appartement. Hyman fait face à une commission fédérale chargée de l’acte de terrorisme.

Une soirée étoilée réussie

Alors que le drame se déroulait à une courte distance du FedExForum, le spectacle parrainé par D’USSE Cognac de Yo Gotti se poursuivait. Le rappeur multi-platine s’est présenté et s’est présenté avec des stars de sa liste Collective Music Group.

Après avoir repris internet, récemment signé GloRilla et ses amis ratchet ont repris la scène Birthday Bash. Regardez la foule se déchaîner pour la chanson de l’étoile montante de l’été, “FNF”.

« Où est mon bébé ? Faites sortir ma femme. Viens ici bébé, ” un lovey-dovey Lil Uzi Vert a dit accueillant JT à la scène.

La pandémie a mis fin à la fête d’anniversaire de Yo Gotti en 2020 et 2021. Ce week-end en fait le retour triomphal du concert annuel après trois ans.

“J’attendais patiemment de revenir sur cette scène de Birthday Bash et de faire un spectacle pour les fans”, a déclaré Gotti. L’attrait commercial. “Birthday Bash est plus qu’une simple célébration de Memphis – c’est ma façon de montrer mon amour et mon appréciation à la ville qui m’a soutenu en tant que personne, artiste et entrepreneur.”

“Steppas” rappeurs ArgentBaggYo, Blac Youngsta, HNE Geeet Mozy l’a maintenu avec Gotti dans 42 Absence de Dugg. Lil Durk, Ari Fletcher, Boosie Badazz, Flipp Dîneret Gros Boogie a rejoint la programmation de performances spéciales et d’invités surprises.

Découvrez ces images exclusives de Birthday Bash 8 ci-dessous.