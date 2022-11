YNW Melly pourrait-elle encourir la peine de mort ?

Le RAPPER YNW Melly a été accusé d’avoir abattu deux de ses meilleurs amis en octobre 2018.

Et les procureurs de l’État de Floride sont maintenant prêts à demander la peine capitale pour le rappeur avant son prochain procès. Voici les dernières nouvelles sur l’affaire.

Melly, née Jamell Demons, a été arrêtée en février 2019 pour deux chefs de meurtre au premier degré Crédit : Bureau du shérif du comté de Broward

Qui est YNW Melly ?

Le rappeur YNW Melly, 22 ans, est né Jamell Maurice Demons et a grandi dans la ville de Gifford, en Floride.

Il est connu professionnellement en tant que rappeur et auteur-compositeur-interprète américain.

Au fil des ans, il a sorti un certain nombre de chansons, mais il est surtout connu pour les tubes Murder on My Mind, Mixed Personalities, Suicidal et 223’s.

En 2015, à l’âge de 16 ans, Melly a fait la une des journaux après avoir été accusé de trois chefs de voies de fait graves et d’avoir tiré avec une arme à feu devant trois autres élèves près d’un lycée de Gifford.

Se faire enfermer a été l’inspiration pour son single Murder On My Mind, selon Distractify.

À peine deux ans plus tard, à l’occasion de son 18e anniversaire, il a posté sur Facebook : “Je m’excuse auprès de tous mes fans.

“Je serai enfermé dans un programme de niveau 6 pendant six mois. J’ai été condamné le jour de mon 18e anniversaire le 1er mai 2017, à cause de la musique négative.

Pourquoi YNW Melly est-elle en prison ?

YNW Melly reste en détention dans le comté de Broward en attendant son procès pour les meurtres d’Anthony Williams, 21 ans, et de Christopher Thomas, 19 ans, dans le sud de la Floride le 26 octobre 2018.

Il nie les meurtres au premier degré de Thomas, qui portait le nom de scène YNW Juvy, et de Williams – connu sous le nom de YNW Sakchaser.

Ils poursuivaient tous les deux une carrière dans le rap.

Les officiers ont allégué qu’après que Melly ait tué Williams et Thomas, le rappeur a utilisé une Jeep pour donner l’impression que leur mort était le résultat d’une fusillade au volant.

Un autre ami, Cortlen Henry, alias YNW Bortlen, a été accusé d’avoir aidé le chanteur à mettre en scène la scène du crime.

Les quatre hommes rentraient chez eux dans le même véhicule après une session d’enregistrement, rapporte TC Palm.

Les procureurs disent que Melly était sur le siège passager arrière gauche et qu’Henry conduisait.

En mai 2020, un juge a accordé à Henry une caution de 180 000 $ et des conditions d’assignation à résidence après avoir passé plus d’un an dans la prison du comté de Broward pour meurtre avec préméditation et complicité après coup.

Henry aurait conduit les deux victimes adolescentes à l’entrée des urgences du Memorial Hospital Miramar, où elles sont décédées des suites de leurs blessures.

Tania Rues, porte-parole de la police de Miramar, a déclaré : “Ils sont arrivés avec de multiples blessures par balle.

“Ils étaient déjà morts.”

Melly a plaidé non coupable de la fusillade mortelle.

Après leur mort, Melly a rendu hommage aux deux en tweetant : “Ils m’ont pris mes frères par jalousie.”

Il a dit que les tueurs du couple “veulent me voir tomber en panne et m’arrêter ou en prison ou dans une boîte”.

Mais sur Instagram, il a posté qu’il “se rendait”.

À l’époque, Melly a déclaré: “A tous mes fans et supporters, non, je ne me suis pas fait enfermer à Washington, mais je me rends aujourd’hui.

“Je veux que vous sachiez que je vous aime et que j’apprécie chacun d’entre vous.

“Il y a quelques mois, j’ai perdu mes deux frères par la violence et maintenant le système veut trouver justice [sic].

“Malheureusement, beaucoup de rumeurs et de mensonges circulent, mais pas de soucis, Dieu est avec moi… Je t’aime.”

En avril 2020, il a tweeté Kanye West, demandant son aide en disant : “@kanyewest a besoin de votre aide Dm.”

À l’époque, Melly avait reçu un diagnostic de Covid-19 et cherchait à être libéré de prison, mais les responsables ont par la suite rejeté sa demande d’assignation à résidence.

Son avocat, Bradford Cohen, a fait valoir en vain que Melly risquait de mourir et que la prison offrait des soins de santé inadéquats.

Les familles de ses victimes présumées de meurtre ont déclaré que le rappeur ne devrait pas être libéré et ont allégué qu’il pourrait potentiellement les menacer ainsi que d’autres témoins.

Est-ce que YNW Melly risque la peine de mort ?

Les procureurs ont initialement déposé une intention de demander la peine de mort contre le rappeur, dans un avis qui accusait également le rappeur d’être membre d’un gang.

L’Etat de Floride a accusé le rappeur d’avoir assassiné ses amis “de manière froide, calculée et préméditée sans aucun prétexte de justification morale ou légale”.

Les procureurs ont allégué qu’ils pouvaient prouver “au-delà de tout doute raisonnable” que les meurtres étaient “particulièrement odieux, atroces ou cruels” et que le motif était un gain monétaire, rapporte Fader, citant les documents judiciaires du chanteur.

En juillet 2022, il a presque évité la possibilité d’être exécuté après que le juge Andrew Siegel a décidé que les procureurs ne lui avaient pas donné, à lui et à ses avocats, le préavis approprié qu’ils demandaient la peine de mort.

Mais en novembre de la même année, la cour d’appel a annulé cette décision, déclarant que le rappeur avait été correctement informé lors de sa première inculpation en 2019.

Le tribunal a écrit dans son avis: “Un avis est un avis”, selon Billboard.

La décision de choc signifie que Melly – de son vrai nom Jamell Demons – pourrait être condamné à mort s’il est reconnu coupable lors de son prochain procès.

La décision ne sera pas finalisée tant que la Cour suprême de Floride ne se sera pas prononcée sur l’affaire, car elle est d’une “grande importance publique”.

Le rappeur Murder on My Mind a été “déçu par la décision”, a déclaré son avocat Philip R. Horowitz.

Cependant, il a déclaré que le couple “attendra toujours avec impatience notre opportunité de faire valoir notre position devant les juges”.