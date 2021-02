YNW Melly est-il toujours en prison et quels crimes est-il accusé d’avoir commis?

YNW MELLY attend son procès après avoir été accusé du meurtre de ses deux meilleurs amis qui ont été abattus dans les rues de Floride en 2018.

Le rappeur de 21 ans avait auparavant supplié Kanye West – avec qui il a collaboré sur un single Mixed Personalities – de l’aider à effacer son nom.

Qui est YNW Melly?

Le rappeur YNW Melly, 21 ans, est né Jamell Maurice Demons et a grandi dans la ville de Gifford, en Floride.

En 2015, à l’âge de 16 ans, Melly a été accusée de trois chefs de voies de fait graves et de coups de feu devant trois autres élèves près d’un lycée de Gifford.

Être enfermé a été l’inspiration de son single Murder On My Mind, selon Distraire.

Deux ans plus tard, à l’occasion de son 18e anniversaire, il a publié sur Facebook: «Je m’excuse auprès de tous mes fans.

«Je serai enfermé dans un programme de niveau 6 pendant six mois. J’ai été condamné le 1er mai 2017 à mon 18e anniversaire à cause de musique négative. Sachez simplement que je l’ai fait pour vous, je reviendrai bientôt.

En 2017, s’adressant à Billboard alors qu’il était en probation, Melly a déclaré qu’il avait déjà été « entré et sorti de prison au moins six ou sept fois » pour de petites « choses », notamment la possession d’armes à feu, des accusations de marijuana et d’autres drogues.

Il s’est fait connaître grâce au succès de singles comme Murder On My Mind et Slang That Iron.

YNW Melly, qui a signé avec les labels des autres rappeurs Future et Young Thug, a également gagné une popularité croissante sur YouTube et SoundCloud.

Son album We All Shine présente une collaboration avec Kanye West – leur clip vidéo Mixed Personalities est sorti début 2019 sur YouTube.

Sa valeur nette est estimée à environ 1,5 million de dollars.

Quels crimes YNW Melly est-il accusé d’avoir commis?

Il est accusé d’avoir tué Anthony Williams, 21 ans, et Christopher Thomas Jr., 19 ans, le 26 octobre 2018, après avoir quitté un studio d’enregistrement à Fort Lauderdale.

Thomas s’appelait YNW Juvy, tandis que Williams était connu sous le nom de YNW Sakchaser.

Ils poursuivaient tous les deux une carrière dans le rap.

Après leur mort, Melly a rendu hommage aux deux jeunes en tweetant: « Ils m’ont enlevé mes frères par jalousie. »

Il a dit que les assassins du couple « veulent me voir m’effondrer et m’arrêter ou en prison ou dans une boîte ».

Mais sur Instagram, il a posté qu’il «se livrait».

Melly a déclaré: «À tous mes fans et supporters, non, je n’ai pas été enfermée à Washington, mais je me rends aujourd’hui.

«Je veux que vous sachiez que je vous aime et que vous appréciez chacun d’entre vous.

«Il y a quelques mois, j’ai perdu mes deux frères à cause de la violence et maintenant le système veut trouver justice [sic].

«Malheureusement, beaucoup de rumeurs et de mensonges sont dits, mais pas de soucis, Dieu est avec moi … Je t’aime.

L’ami de Melly, Cortlen Henry (YNW Bortlen), a également été accusé de meurtre, mais les autorités pensent que le rappeur a tiré sur le couple, selon des documents judiciaires.

Melly a plaidé non coupable des accusations.

Distractify rapporte que Henry aurait organisé les doubles meurtres pour ressembler à une fusillade au volant, où lui et Melly ont eu la chance d’être en vie.

Henry aurait conduit les deux victimes adolescentes à l’entrée de la salle d’urgence de l’hôpital Memorial Miramar, où elles sont décédées des suites de leurs blessures.

Melly est actuellement détenue à la prison du comté de Broward en Floride en attendant son procès pour double meurtre.

En avril 2020, il a tweeté Kanye West, demandant son aide: « @kanyewest a besoin de votre aide Dm. »

Melly avait reçu un diagnostic de Covid-19 à l’époque et cherchait à être libérée de prison.

Mais les responsables ont nié sa candidature à l’assignation à résidence.

Son avocat, Bradford Cohen, a fait valoir en vain que Melly était en danger de mort et que la prison dispensait des soins de santé inadéquats.

Les familles de ses victimes présumées de meurtre ont déclaré que le rappeur ne devrait pas être libéré et ont allégué qu’il pourrait potentiellement les menacer ainsi que d’autres témoins.

En mai 2019, son compte Instagram officiel a partagé un message téléphonique de Melly.

Il a déclaré: « Je veux juste faire savoir à tous mes fans que Dieu est réel.

« Il a oint ma tête avec des huiles, sens-moi? Il a nettoyé mon âme. Il m’a énormément béni … C’est la raison pour laquelle je rentre à la maison. »

Malgré son optimisme, l’État de Floride fait pression pour la peine de mort – s’il devait être reconnu coupable des doubles meurtres.

Citant des documents judiciaires, Fader rapporte que les procureurs disent que cela peut prouver «au-delà de tout doute raisonnable» que les meurtres étaient «particulièrement odieux, atroces ou cruels» et que le motif était lié à un gain monétaire.

De plus, les procureurs pensent que Demons faisait partie d’un gang.

Il a comparu pour la dernière fois au tribunal le 12 mars 2020, et bien qu’il devait réapparaître le 13 août 2020, des documents judiciaires montrent que cette audience n’a pas eu lieu, rapporte Distraire.

YNW Melly est-elle toujours en prison?

Le rappeur est toujours en prison et attend actuellement son procès pour le double meurtre de ses amis Anthony Williams et Christopher Thomas Jr.

En septembre 2020, certains fans craignaient que Melly soit morte car ils ont été trompés en leur faisant croire que de fausses rumeurs se répandaient en ligne selon lesquelles il avait été exécuté en prison.

Aucune date n’a été fixée pour sa prochaine audience.

Les fausses rumeurs semblaient avoir été déclenchées par la nouvelle que le co-accusé de Melly, Cortlen Henry, alias YNW Bortlen, devait à l’époque devant le tribunal pour une audience administrative.

