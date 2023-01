La ville de Kelowna a reçu plus de 27 millions de dollars en subventions en 2022.

L’aéroport international de Kelowna (YLW) a reçu la part du lion avec 22 millions de dollars. Les subventions provenaient des gouvernements fédéral et provinciaux, d’instituts de recherche et d’autres organismes.

Les points saillants de YLW comprennent 15 millions de dollars provenant des programmes d’infrastructure fédéraux, 3,7 millions de dollars en dollars provinciaux pour la construction de 86 places en garderie et 500 000 $ de la province pour la construction en bois massif afin d’agrandir l’aérogare.

Les autres subventions comprenaient 1,2 million de dollars pour fournir des services et des soutiens essentiels, 750 000 $ pour améliorer l’accessibilité et l’inclusivité au Pandosy Waterfront Park et 486 600 $ pour le programme d’amélioration des routes de la ville de l’ICBC.

En incluant les subventions accordées en 2022, ainsi que 18 autres subventions pluriannuelles l’année dernière, la ville a géré 42 contrats d’une valeur de près de 67,5 millions de dollars.

