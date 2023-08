YK1, le conseil scolaire français dit qu’il est peu probable que les élèves commencent les cours le 28 août

Les conseils scolaires de Yellowknife disent qu’il est peu probable que les élèves retournent en classe comme prévu le 28 août compte tenu de la situation actuelle des incendies de forêt et de l’évacuation.

« Je ne crois pas que nous pourrons commencer l’école à temps », a déclaré Jameel Aziz, PDG du Yellowknife Education District No. 1 (YK1), le plus grand conseil scolaire de la ville, à CBC News dimanche après-midi.

YK1 enseigne de la maternelle à la 12e année et compte environ 2 200 élèves.

Les incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest ont déclenché des ordres d’évacuation non seulement à Yellowknife, mais aussi dans les communautés de Ndilo, Dettah, Fort Smith, Enterprise, Hay River, la Première Nation de Kátł’odeeche, Kakisa et Jean Marie River.

L’École Allain St-Cyr à Yellowknife et l’École Boréale à Hay River de la Commission scolaire Territoires francophones du Nord-Ouest devaient rouvrir les 28 et 29 août, respectivement.

La commission scolaire francophone doit rencontrer mardi le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi, mais « je peux presque m’aventurer à deviner que les élèves ne seront pas de retour à l’école le [those dates] », a déclaré la surintendante du CSFTNO, Yvonne Careen.

Careen est retournée à Yellowknife jeudi après avoir rendu visite à sa famille à Terre-Neuve, pour ensuite partir en caravane avec son fils en Saskatchewan vendredi.

«Nous devons avoir un noyau de personnel de retour. Et ensuite, nous devons donner aux gens le temps de se préparer pour les élèves et les familles à mesure qu’ils commencent à revenir », explique Jameel Aziz, PDG du conseil scolaire du district scolaire no 1 de Yellowknife. (District d’éducation publique n ° 1 de Yellowknife)

Aucune date n’a encore été fixée pour le retour des gens à Yellowknife, a déclaré Shane Thompson, ministre des Affaires municipales et communautaires, lors de la mise à jour sur les feux de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest samedi soir.

Le feu de forêt menaçant Yellowknife depuis le nord-ouest devait atteindre la périphérie de la ville ce week-end, mais les conditions météorologiques et les progrès de la lutte contre les incendies ont changé cette perspective.

Toujours, l’activité des incendies devrait reprendre dimanche après-midi.

« Nous devons examiner la situation », a déclaré Thompson samedi à propos du retour des gens.

« C’est une question de sécurité et il y a un certain nombre de critères que nous devons examiner. Nous ne voulons pas ramener les gens et devoir renvoyer les gens. »

À Hay River, le délai de rentrée est de quelques semaines et non de quelques jours, a déclaré le maire Kandis Jameson dimanche matin.

Sur la base de remarques comme celle-là, « l’école ne commencera pas à l’heure. C’est très clair », a déclaré Aziz. Il a ajouté qu’il avait réservé un vol de retour pour jeudi mais « cela n’arrivera probablement pas ».

La plupart des étudiants et du personnel de YK1 se sont retrouvés en Alberta, d’autres en Colombie-Britannique lundi étaient censés lancer le perfectionnement professionnel et la formation du personnel.

Personnel sans ordinateur

Alors que le territoire a pu déplacer rapidement 19 000 personnes hors de la capitale, le retour éventuel pourrait être plus long, a déclaré Aziz de Kamloops, en Colombie-Britannique.

« Nous devons déterminer la sécurité de nos bâtiments [and] terrains », a déclaré Aziz.

« Nous devons avoir un noyau de personnel de retour, puis nous devons donner aux gens le temps de se préparer pour les étudiants et les familles à mesure qu’ils commencent à revenir. Qu’il s’agisse d’un retour très rapide ou d’un retour lent, je pense qu’il est beaucoup trop tôt pour dire. »

Certaines nouvelles recrues peuvent décider « d’apporter leur expertise et leur formation ailleurs » car il s’agit d’un marché concurrentiel, a ajouté Aziz.

Lorsqu’on lui a demandé si l’apprentissage virtuel était une possibilité, Aziz a noté que les gens avaient quitté Yellowknife avec le strict nécessaire et que de nombreux employés n’avaient pas leur ordinateur portable.

« L’éducation publique est censée être un terrain de jeu égal », a-t-il déclaré.

CBC News a également contacté les écoles catholiques de Yellowknife (YCS), le South Slave Divisional Education Council, la Dettah District Education Authority et la Ndilǫ District Education Authority au sujet de leurs plans.

YCS a dit dans une lettre aux parents jeudi il était trop tôt pour dire si ses écoles seraient prêtes à ouvrir le 28 août.