YK Osiris révèle que Drake et Lil Baby ne sont plus ses amis

Dans un live Instagram dérangeant, YK Osiris révèle que Drake et Lil Baby ne sont pas amis tout en ayant l’impression que personne ne s’en prend à lui. YK Osiris a également révélé qu’il ne voulait plus vivre et abandonne son emplacement à Los Angeles.

YK Osiris a deux singles de platine sur son premier album de 2019 surdoué ce qui montre que son talent est indéniable lorsqu’il est en action. Depuis 2019, il a surtout été vu dans des vidéos Instagram hilarantes montrant son sens de l’humour ou faisant une blague selon la façon dont vous le voyez. Sa vidéo montrant son costume deux pièces Gucci à 21 Saage est un classique qui entrera dans le panthéon des vidéos de réaction vestimentaire sur Youtube. En plus de temps de location, nous avons vu YK Osiris avec Lil Baby et Drake jouer son cœur, ce qui est devenu une blague permanente.

YK Osiris révèle que Drake et Lil Baby ne lui parlent plus, dit qu’il ne veut plus vivre

Hier, YK Osiris est allé sur Instagram et a révélé que quelqu’un lui avait volé 40 000 $ et, d’après le libellé, il semblait savoir exactement qui aurait pu être le coupable.

Après ce message, YK a lancé une étrange diatribe sur Instagram sur le fait que personne ne “f * cks” avec lui. Il a commencé par affirmer que Drake et Lil Baby ne lui parlaient plus avant de lui demander pourquoi il devrait continuer à vivre. Gardez à l’esprit qu’il était juste avec Drake pour son week-end OVOfest il y a un peu plus d’un mois et que Lil Baby a été caché pour préparer la sortie de son nouvel album.

«Drake ne baise pas avec moi non plus. Moi et Drake ne parlons pas. Moi et Lil Baby ne parlons pas. Personne dans l’industrie ne baise avec Osiris. Personne. Alors ne continuez pas à utiliser ces merdes de gens. Nous ne parlons pas. Lil Baby ne baise plus avec moi. Drake ne baise plus avec moi. Personne ne baise avec Osiris. Alors pourquoi diable est-ce que je continue à vivre ? Vous ne comprenez pas. Alors tu me dis pourquoi devrais-je continuer à vivre ? Je ne comprends pas. Vous me racontez toutes sortes de conneries, mais je vous donne des explications, pourquoi devrais-je continuer à vivre ? »

Après les déclarations troublantes, YK Osiris a révélé qu’il se rendait au Beverly Center de Los Angeles et que n’importe qui pouvait venir le chercher car il ne voulait pas vivre. Une situation très triste et j’espère que ses proches pourront lui parler et aller à la racine des problèmes.