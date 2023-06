Yk Osiris interpellé pour avoir tenté d’embrasser Sukihana sans son consentement

Yk Osiris est à la mode après une vidéo virale de lui essayant d’embrasser Sukihana avec son consentement, ce qui l’a amenée à révéler qu’elle renonçait à boire.

Le chanteur YK Osiris est sous le feu après qu’une vidéo ait fait surface de lui essayant de se forcer sur Sukihana. Suki participait à un panel pour le tournoi de basket-ball de la Crew League quand Osiris l’a approchée. Au début, il commence à lui frotter l’épaule, ce qui est déjà gênant car elle n’était apparemment pas amusée. Au lieu de comprendre l’allusion, il lui tire la tête en arrière et la force à l’embrasser sans même un minimum de consentement. On peut entendre Sukihana dire à Osiris de « l’arrêter » alors qu’elle s’éloignait. Lorsque Lil Duval a suggéré en plaisantant qu’il devrait l’embrasser en français, Osiris, qui ne lisait pas la pièce, a de nouveau essayé de l’embrasser, ce qui a poussé Suki à crier après la chanteuse. Une fois que la vidéo a fait surface, les médias sociaux en ligne ont rapidement souligné qu’elle avait été essentiellement agressée sexuellement et que personne n’a parlé.

Après que la vidéo ait fait son tour, Sukihana s’est tournée vers les médias sociaux pour s’ouvrir et parler de la situation. Elle a parlé de l’alcool et a affirmé qu’elle s’éloignait de l’alcool.

« Je bois pour cacher que je suis très sensible. Je ressens les choses plus que la personne moyenne », a-t-elle posté. « J’ai arrêté de boire hier mais aujourd’hui j’ai pleuré toute la journée. J’ai demandé à Dieu de me fortifier et de m’utiliser pour aider les autres et pour ordonner mes pas dans sa parole. Je veux juste m’en aller un moment. »

Elle a suivi ce tweet avec un autre déclarant qu’elle avait peur de se défendre avant de supprimer ses réseaux sociaux. Cette situation survient des mois après son apparition sur Kandi Burruss Kandi Koat podcast. Cet épisode est devenu viral sur DJ AONE faisant plusieurs avances agressives non désirées à Suki. Bien qu’il ait été souligné qu’AONE était clairement en état d’ébriété, il n’y a toujours aucune excuse pour le harcèlement et l’intimidation.