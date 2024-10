Elon Musk publie occasionnellement des extraits de ses parties de jeux vidéo sur sa plateforme de médias sociaux X – mais un clip récent comprend l’audio de fond d’un ingénieur de SpaceX expliquant à Musk comment le dernier test en vol du Starship était « à une seconde » d’un abandon. Le clipposté vendredi, a été attrapé par Joey Roulette de Reuters sur Xmais il n’est pas clair si la conversation entre Musk et les ingénieurs de Starship a eu lieu le même jour.

« Je veux être vraiment franc sur les conneries effrayantes qui se sont produites », a déclaré l’ingénieur anonyme, apparemment alors que Musk jouait à Diablo IV. Il a ensuite expliqué qu’un composant mal configuré n’avait pas le bon « temps de montée en puissance pour augmenter la pression de rotation » sur le booster.

« Nous étions à une seconde de ce déclenchement et de l’ordre à la fusée d’abandonner et d’essayer de s’écraser sur le sol à côté de la tour », explique l’ingénieur.

« Wow », dit Musk en réponse. « Ouais. »

Le même ingénieur a poursuivi en disant que juste avant le démarrage du moteur lors de la descente du booster vers la Terre, un couvercle sur la peau du booster s’est arraché, apparemment à un endroit qui avait été soudé par points. « Nous n’aurions pas prédit le bon endroit exact, mais ce couvercle qui s’est arraché se trouvait juste au-dessus d’un ensemble de vannes de défaillance à point unique qui doivent fonctionner pendant le brûlage à l’atterrissage. Heureusement, aucun de ces éléments ni le harnais n’ont été endommagés, mais nous avons arraché ce couvercle de bouchain sur certains équipements vraiment critiques juste au moment où l’atterrissage commençait. Nous avons un plan pour y remédier.

Musk était informé du cinquième vol d’essai intégré du Starship, appelé IFT-5, qui a eu lieu le 13 octobre. SpaceX a fixé ses objectifs de mission les plus ambitieux à ce jour pour ce test, notamment le retour du booster Super Heavy sur le site de lancement et la capture. il est doté d’une paire de bras « baguettes » surdimensionnés qui dépassent de la tour de lancement.

L’entreprise a réussi et est ainsi entrée dans l’histoire. Le contexte complet de la conversation n’est pas clair, car le clip publié sur X ne dure qu’environ trois minutes, mais il montre que même des lancements de fusée apparemment parfaits (et dans ce cas, des atterrissages de rappel) peuvent dangereusement frôler le désastre. Et qu’après chaque test, SpaceX reçoit une « charge partielle », comme l’a dit l’ingénieur, de données après vol pour éclairer les tests futurs.

« Nous essayons de trouver un équilibre raisonnable entre vitesse et atténuation des risques sur le booster » avant la prochaine tentative de vol, a déclaré l’ingénieur. Les ingénieurs notent qu’il s’agira du premier vol d’essai du Starship dont le calendrier n’est pas fixé par la FAA. Alors que SpaceX a généralement devancé le régulateur en termes de préparation au lancement, par rapport au calendrier d’approbation des licences de lancement de la FAA, la FAA a en fait donné son approbation pour IFT-5 et IFT-6 en même temps.