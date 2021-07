Yibir remporte le trophée du Bahreïn à Newmarket | Nouvelles de course

Yibir a ajouté son nom à l’équipe de trois ans intelligents de Charlie Appleby lorsqu’il a remporté le trophée Bahreïn à Newmarket.

Appleby a remporté le Cazoo Derby à Epsom avec Adayar et le Derby irlandais au Curragh avec Hurricane Lane, et au début de cette saison Yibir était probablement tenu en aussi haute estime que ces deux-là.

Il a terminé l’année dernière en remportant la prestigieuse course de conditions Haynes, Hanson & Clark à Newbury et a lui-même tenu des aspirations classiques.

Immédiatement derrière Adayar alors qu’il était troisième à Sandown et deuxième derrière Lone Eagle à Goodwood, cette affectation dans le groupe trois était une première pour le fils de Dubawi depuis qu’il était hongre et aussi un premier essai à un mile et cinq stades.

Gear Up a essayé de tout faire, mais il a rapidement semblé un canard assis et avec plus d’un stade à parcourir, James Doyle a frappé l’avant sur le favori 6-4 qui a confortablement vu Mandoob invaincu auparavant de deux longueurs et demie.