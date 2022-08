YGRio livre son nouveau visuel pour son morceau “No Promises” avant le nouvel album sans titre dont la sortie est prévue plus tard cette année.

Le propre YGRio de Boston est un nouveau talent attendu depuis longtemps d’une ville qui n’a pas brillé dans l’espace musical depuis un certain temps. Du grand public à l’underground, il n’est plus temps pour un groupe de hip-hop de Boston de briller. Son style que certains comparent à Roddy Ricch, il est facile de comprendre pourquoi il attire plus l’attention à chaque nouvelle version. YGRio peut utiliser des 808 aux côtés de sa voix douce pour flotter sur n’importe quel rythme avec un son qui donne une bouffée d’air frais à quiconque l’écoute.

YGRio publie le visuel de son single “No Promises”.

YGRio continue sur sa lancée en sortant son dernier single “Pas de promesses“. La piste est un hymne bien écrit sur la façon dont YGRio ne peut pas épouser n’importe quelle fille et comment il ne peut pas faire de promesse à une fille où il pourrait être parce que vous ne savez jamais où il va. Avec plus de 100 000 vues “Pas de promesses” est conçu pour être son introduction au monde grand public. Avant 2022, YGRio promet de sortir un nouvel album avec quelques surprises spéciales. En attendant son nouvel album, vous pouvez vous familiariser avec “No Promises” ci-dessous.