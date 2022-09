YG, Shannon Sharpe et bien d’autres assistent à la fête du 40e anniversaire de Lil Wayne

Lil Wayne fête ses 40 ans avec un somptueux dîner au Nice Guy à Los Angeles aux côtés de Shannon Sharpe, Skip Bayless, YG et bien d’autres.

Lil Wayne rappe littéralement depuis qu’il est pré-adolescent et a rappé la majeure partie de sa vie. La majorité des fans de ses concerts ces jours-ci ne sont même pas plus âgés que son premier album. C’est pourquoi il est si difficile de croire que Wayne n’aura que 40 ans cette année. Bien sûr, Wayne devait célébrer avec style avec un somptueux dîner au Nice Guy à Los Angeles.

Lil Wayne célèbre son 40e anniversaire avec un somptueux dîner avec sa famille et ses amis avec une performance de Keith Sweat

Pour célébrer les 40 ans de Weezy, il a eu un anniversaire somptueux avec tous ses amis et sa famille. Certaines des personnes présentes étaient Skip Bayless, Shannon Sharpe, Karen Civil, YG, Yella Beezy, et plus encore.

Outre la nourriture incroyable qui comprenait du filet mignon et du poulet parmesan, le point culminant de la soirée était Keith Sweat avec une performance pour Tunechi. Pendant la fête, Wayne a été célébré avec des messages vidéo de Drake, Floyd Mayweather, Max Kellerman et d’autres. L’événement était digne d’une légende et vous pouvez voir un récapitulatif de la nuit ci-dessous.