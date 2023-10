YEWNIQUE ! Une galerie de superstars BAElien, de supernovas de la mode et de cowgirls cosmiques qui ont tué lors de la tournée mondiale « Renaissance » de Beyoncé, Vol. 3

YEWNIQUE !

Nous sommes de retour avec la troisième et dernière collection de superstars BAElien, de supernovas de la mode et de cowgirls cosmiques qui ont livré des slayyys intergalactiques avec une touche de yeehaw à Reine Beyc’est un énorme succès Renaissance Tour du monde.

Avec 579 millions de dollars de recettes mondiales, le World Tour dans 56 villes a dépassé Le weekendla tournée « After Hours Til Dawn » (350 millions de dollars), Michael Jackson‘Bad’ Tour (311 millions de dollars), et Bruno MarsLa tournée « 24K Magic » (305 millions de dollars) est la tournée la plus rentable d’une artiste féminine de l’histoire et la septième tournée la plus rentable au total.

Tout au long de la tournée, Beyoncé avait une liste impressionnante d’invités spéciaux, dont Kendrick Lamar à Los Angeles pour interpréter leur remix cinétique de « AMERICA HAS A PROBLEM », Hot Girl Coach Megan toi étalon pour interpréter « Savage Remix », lauréat d’un Grammy, à Houston, et sa fille de 11 ans Blue Ivy Carter qui a livré des boom kacks électriques à plusieurs arrêts de la tournée.

Encore plus spécial était le spectacle d’anniversaire de Bey, le 4 septembre à Los Angeles, où la légende Diane Ross l’a surprise sur scène et a chanté Joyeux Anniversaire dans un moment magnifique qui nous a donné les plus chaleureuses fuzzies.

Emblématique à tous points de vue, cette expérience de changement de culture a attiré un grand nombre de participants de premier plan, notamment CardiB, Meghan Markle et Prince Harry, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Ke Ke Palmer, Kelly Rowland, Gabrielle Union, Jordyn Woodset beaucoup plus.

La reine des surprises, a annoncé Bey RENAISSANCE : UN FILM DE BEYONCÉ cela entraînera certainement la fermeture des salles de cinéma à travers la galaxie lors de sa sortie le 1er décembre 2023.

« RENAISSANCE : UN FILM DE BEYONCÉ accentue le voyage de RENAISSANCE WORLD TOUR depuis sa création, jusqu’à l’ouverture à Stockholm, en Suède, jusqu’à la finale à Kansas City, Missouri.

Il s’agit de l’intention de Beyoncé, de son travail acharné, de son implication dans tous les aspects de la production, de son esprit créatif et de son objectif de créer son héritage et de maîtriser son métier. Reçu avec un accueil extraordinaire, le RENAISSANCE WORLD TOUR de Beyoncé a créé un sanctuaire de liberté et de joie partagée pour plus de 2,7 millions de fans », selon le communiqué de presse.

Découvrez la bande-annonce de l’arrachage de perruques ci-dessous :

Quelle est votre tendance mode préférée du Renaissance Tour du monde? Serez-vous assis pendant RENAISSANCE : UN FILM DE BEYONCÉ en décembre? Dites-le-nous ci-dessous et profitez d’une autre collection de superstars BAElien en un clin d’œil.