YEWNIQUE ! Une galerie de superstars BAElien, de supernovas de la mode et de cowgirls cosmiques qui ont tué lors de la tournée mondiale « Renaissance » de Beyoncé, Vol. 2

Nous sommes de retour avec une autre collection de superstars BAElien, de supernovas de la mode et de cowgirls cosmiques qui ont livré des slayyys intergalactiques avec une touche de yeehaw à Reine Beyc’est un énorme succès Renaissance Tour du monde.

Avec plus de 154 millions de dollars de recettes à l’étranger et des spectacles à guichets fermés jusqu’en octobre, le Renaissance Le World Tour vise à surpasser Le weekendla tournée « After Hours Til Dawn » (350 millions de dollars), Michael Jackson‘Bad’ Tour (311 millions de dollars), et Bruno MarsLa tournée « 24K Magic » (305 millions de dollars) deviendra la tournée la plus rentable de TOUS LES TEMPS.

À ce stade, l’expérience de changement de culture est déjà iconique avec une liste toujours croissante de participants de premier plan, notamment Meghan Markle et Prince Harry, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Ke Ke Palmer, Kelly Rowland, Gabrielle Union, Jordyn Woodset beaucoup plus.

Les fans aux yeux étoilés devraient également s’attendre à rejoindre un stade entier de personnes dans le défi viral et muet qui continue de prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux.

ce n'est pas cette fille qui a littéralement fait taire la fille à côté d'elle quand Beyoncé a demandé à rester muette

Et par sérieux, nous entendons que vous pourriez être en danger si vous n’êtes pas muet pendant que moment de la performance attendue de Beyoncé « ENERGY ».

La façon dont les 3 têtes se sont tournées en même temps, je pleure😭😭😭

À partir d’aujourd’hui, Atlanta est le vainqueur en titre du défi, Vegas venant juste derrière, donc si vous en avez besoin, pratique étant muet, nous vous recommandons fortement de le faire avant le prochain spectacle.

Et pour les fans qui n’ont TOUJOURS pas assisté à la plus grande fête du monde, vous avez un mois pour réserver vos billets avant la fin de la tournée le 1er octobre à Kansas City, Missouri.

Quelle est votre tendance mode préférée du Renaissance Tour du monde? Avez-vous vécu le spectacle ? Si oui, comment ça s'est passé ? Si non, comptez-vous y assister à un moment donné ?