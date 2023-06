Yevgeny Prigozhin un chef de guerre vendeur de hot-dogs qui a tourné le groupe Wagner contre Vladimir Poutine

Des images d’une base de Wagner bombardée étaient à nouveau diffusées, mais cette fois, Prigojine accusait la Russie elle-même d’avoir tiré sur ses mercenaires, et non sur l’Ukraine. Il a juré de se venger. Alors que les forces de Wagner s’emparaient d’une ville et d’un quartier général militaire et avançaient sur Moscou, Poutine s’est adressé à la télévision d’État pour dénoncer pour trahison l’homme autrefois connu comme son fidèle « réparateur ».

Pourtant, quel genre de menace le patron de Wagner représentait pour Poutine et pourquoi il a été autorisé à s’éloigner après la tentative de coup d’État restent des questions d’actualité.

Prigozhin a puisé dans la colère en Russie face à la coûteuse invasion de l’Ukraine par Poutine, une colère réprimée dans la société civile sous la répression du Kremlin. « Il a été capable de le dire », déclare le Dr Robert Horvath, spécialiste de la Russie. « Mais il n’est pas la voix de la démocratie, même s’il dénonce les élites du Kremlin et leur corruption. C’est un criminel de guerre.

Le chef mercenaire Wagner Yevgeny Prigozhin quitte le quartier général du district militaire sud après avoir interrompu son déménagement à Moscou. Crédit: Reuter

Désormais, « il semble avoir abandonné le contrôle et est à la merci de Poutine », ajoute l’experte militaire russe Katarzyna Zysk. «Pourtant, de nombreux éléments de cette histoire ne collent pas. Avait-il un soutien [in his coup attempt]? Et [why was] la réponse du Kremlin si faible ? Wagner a roulé des centaines de kilomètres de profondeur en Russie pratiquement sans opposition.

Horvath dit que le fait que Prigozhin ait été autorisé à vivre suggère qu’il reste une menace pour Poutine. Et il ne peut pas être si facilement séparé des puissantes organisations qu’il a construites au cours de la dernière décennie au service de son président.

Prigozhin n’est pas comme les autres oligarques en Russie. Là où la plupart se sont enrichis en s’emparant des actifs de l’État russe après la chute de l’Union soviétique, il a gravi les échelons grâce à sa connaissance de Poutine. Prigojine avait été en prison pour vol à main armée et autres délits dans les années 1980. Mais à la fin des années 90, il avait transformé un stand de hot-dogs en une série de restaurants haut de gamme, puis en un lucratif contrat de restauration au Kremlin. Et il entreprit de se rendre encore plus utile à Poutine.

Horvath dit que Prigozhin a vu une ouverture en 2011 lors de grandes manifestations pro-démocratie en Russie. La légion de robots en ligne qu’il a envoyés après les critiques du Kremlin, pour perturber le mouvement, se transformera plus tard en une ferme de trolls sophistiquée connue sous le nom d’Agence de recherche Internet, qui s’est ingéré dans l’élection présidentielle américaine de 2016. (Prigozhin a été sanctionné et inculpé pour son rôle de fondateur et de financier.)