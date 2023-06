Yevgeny Prigozhin: Le voleur condamné qui veut prendre le contrôle de la campagne militaire russe en Ukraine | Nouvelles du monde

Yevgeny Prigozhin est un voleur reconnu coupable, un oligarque russe et le fondateur et patron du groupe de mercenaires Wagner.

Bien que les sociétés militaires privées soient illégales en Russie, l’invasion de l’Ukraine par le président Poutine a largement profité en chargeant le groupe Wagner de remporter le succès sur le champ de bataille.

Cependant, l’influence croissante de Prigozhin est-elle maintenant une menace pour l’autorité de Poutine?

En 1981, Prigozhin, 20 ans, a été surpris en train de voler – pour la deuxième fois – et condamné à 12 ans d’emprisonnement pour vol – il a purgé un total de neuf ans de détention.

Après sa libération, Prigozhin a commencé à vendre des hot-dogs à Leningrad, avant de fonder ou de s’impliquer dans de nombreuses nouvelles entreprises. Dans les années 2000, Prigozhin s’est rapproché de Vladimir Poutine et ses entreprises ont commencé à remporter de nombreux contrats gouvernementaux lucratifs.

Prigozhin est riche, mais la guerre en Ukraine lui a fourni une plate-forme unique pour une influence plus large.

La Russie avait prévu une résistance ukrainienne limitée à son invasion illégale, mais en l’occurrence, l’armée russe était mal préparée à la réponse ukrainienne déterminée et motivée. L’armée russe a eu du mal à tenir le terrain et le nombre de victimes russes explosait.

Poutine s’est tourné vers son vieil ami Prigozhin et son groupe de mercenaires Wagner qui – composé de condamnés nouvellement recrutés – a remporté le succès sur le champ de bataille.

Prigozhin a affirmé que son groupe de mercenaires était la « meilleure armée du monde », mais à mesure que son influence grandissait, il est devenu de plus en plus critique à l’égard du MOD russe, de ses dirigeants et même de l’approche russe du conflit.

Poutine contrôle les oligarques russes à travers les contrats lucratifs sur lesquels ils s’appuient. Mais, Poutine se méfie naturellement des groupes de mercenaires qui ont leur propre agenda, sont motivés par l’argent et non par le patriotisme, et qui ont la capacité militaire de monter un coup d’État.

Au Soudan plus tôt cette année, des frictions entre l’armée régulière et un ancien groupe rebelle qui avait précédemment accepté de travailler ensemble ont rapidement conduit à une guerre ouverte – un conflit similaire entre Sergei Shoigu (ministre russe de la Défense) et Prigozhin serait catastrophique pour Poutine.

Prigozhin opère en dehors de la chaîne de commandement militaire russe – il est une loi en soi et ne se sent responsable que devant le président Poutine – mais le groupe Wagner s’est avéré efficace pour remporter le succès sur le champ de bataille – malgré des taux de pertes énormes – ce que l’armée russe a eu du mal à livrer.

Cela a conduit à des frictions croissantes entre Shoigu et Prigozhin, ce qui a conduit l’armée à limiter l’approvisionnement en munitions du groupe Wagner et à ne pas protéger les flancs de Wagner lors d’intenses combats à Bakhmut.

L’absence d’une structure unifiée de commandement et de contrôle est une frustration pour Poutine. Pour réduire l’influence de Prigozhin, le MOD russe a annoncé que tous les « volontaires » doivent être enregistrés auprès d’eux d’ici le 1er juillet de cette année, dans un effort clair pour amener Wagner sous la chaîne de commandement du MOD.

En réponse, Prigozhin a proposé son propre contrat au MOD, suggérant qu’ils sont soumis à son groupe de mercenaires !

Même si Prigozhin devait acquiescer, on ne sait pas exactement comment le MOD compte « contrôler » les volontaires – les combattants de Wagner sont généralement très bien rémunérés pour leur service, alors que l’armée régulière est mal payée.

Si les nouveaux volontaires mercenaires devaient être intégrés au MOD, leurs différents contrats de travail auraient un effet dévastateur sur le moral de leurs contemporains réguliers et augmenteraient considérablement les tensions internes.

La guerre des mots s’est intensifiée à l’approche de l’échéance du 1er juillet, Prigozhin étant ouvertement accusé d’avoir planifié un coup d’État contre Poutine, bien qu’il ait reçu la médaille du Héros de la Fédération de Russie en 2022.

Les groupes de mercenaires ont fourni à Poutine une capacité militaire unique dont il avait grand besoin ; cependant, leur utilisation a des conséquences imprévues.

Poutine ne peut pas se permettre de tolérer toute menace potentielle à sa propre autorité ; mais, il sait aussi qu’il ne peut pas se permettre de perdre la campagne militaire en Ukraine. Poutine fait maintenant face au choix d’un Hobson – entièrement de sa propre fabrication.