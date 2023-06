Yevgeny Prigozhin: Le patron exilé de Wagner rompt le silence dans un nouveau message audio | Nouvelles du monde

Le patron exilé de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a publié un message audio pour la première fois depuis qu’il a abandonné une marche vers Moscou.

Dans l’enregistrement, il a défendu sa soi-disant « marche pour la justice », qui a été lancée alors que 30 soldats de Wagner avaient été tués dans une attaque à la roquette ordonnée par des chefs militaires russes.

Expliquer pourquoi la marche a été abandonnéePrigozhin a déclaré qu’il ne voulait pas verser le sang russe – et a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune intention de renverser le gouvernement.

Il a ajouté: « Nous avons montré le niveau d’organisation auquel une armée doit répondre. »

Décrivant le moment où il a décidé d’ordonner à ses combattants d’arrêter leur avance sur Moscou, Prigozhin a déclaré : « nous avons estimé que la démonstration de ce que nous allions faire était suffisante. Et notre décision de faire demi-tour a été influencée par deux facteurs les plus importants.

« Le premier facteur était que nous ne voulions pas verser le sang russe. Le deuxième facteur était que nous allions manifester notre protestation, pas pour renverser le gouvernement du pays. »

« Certains sont déçus que nous ayons arrêté »

Prigozhin a également insisté sur le fait qu’il recevait toujours des mots de soutien de la part des civils – et certains de ses combattants ont été accueillis avec des drapeaux.

« Ils étaient tous heureux quand nous sommes passés. Beaucoup d’entre eux écrivent encore des mots de soutien, et certains sont déçus que nous nous soyons arrêtés », a-t-il déclaré.

Il n’a donné aucun détail sur l’endroit où il se trouvait ni sur ses projets futurs.

Prigozhin a également dit Le président biélorusse Alexandre Loukachenko « a tendu la main et a proposé de trouver des solutions pour la poursuite de l’exploitation de Wagner dans une juridiction légitime ».

Il est venu comme Vladimir Poutine lundi a fait sa première déclaration publique depuis la mutinerie de 24 heures.

Dans une vidéo téléchargée sur le site Web du Kremlin, le président russe a omis de mentionner l’agression et a plutôt félicité les participants d’un forum industriel.