Yevgeny Prigozhin gardera un profil bas en Biélorussie – mais le patron de Wagner est un animal dangereux pour le président Loukachenko | Nouvelles du monde

Après la « marche pour la justice » avortée d’Evgueni Prigojine vers la capitale russe le week-end dernier, le président Loukachenko de Biélorussie est intervenu et a apparemment offert au patron de Wagner un refuge sûr en exil.

Vladimir Poutine était évidemment furieux que son ancien protégé puisse se retourner contre lui et il est peu probable qu’il pardonne ou oublie l’apparente tentative de coup d’État de Prigozhin.

Dans des circonstances normales, on aurait pu s’attendre à ce que les perspectives de Prigozhin soient limitées, mais M. Poutine ne voudra pas risquer de le transformer en martyr, alors que la poussière retombe sur les événements du week-end dernier, M. Loukachenko a fourni une solution à court terme inestimable.

Cependant, Prigozhin est potentiellement un animal très dangereux, donc M. Loukachenko voudra procéder avec prudence.

Bien que l’offre d’exil en Biélorussie ait pu renforcer la main de Loukachenko auprès de Poutine, la présence de Prigozhin dans son pays présente un risque important à long terme si elle est accompagnée d’un nombre important de combattants aguerris de Wagner.

Cela a conduit à une série de théories du complot quant au rôle réel de Prigozhin en Biélorussie.

Dans le contexte, malgré la trahison apparente de Prigozhin, M. Poutine a toujours besoin de combattants mercenaires ; ils se sont avérés essentiels au succès du champ de bataille russe.

Cependant, il voudra «éliminer» les combattants fidèles à Prigozhin et amener le reste sous un contrôle plus étroit du ministère russe de la Défense afin de minimiser la menace d’un nouveau coup d’État.

Offrir aux combattants la possibilité de rejoindre Prigozhin en Biélorussie est un moyen relativement simple d’identifier ceux qui sont fidèles au chef mercenaire, ce qui facilite le processus de purge des loyalistes de Prigozhin.

Image:

Photo : AP/Planet Labs PBC





« Relativement discret »

Les images satellite de vastes camps de tentes en cours de construction suggèrent que plusieurs milliers de combattants de Wagner pourraient déménager en Biélorussie.

Bien que Prigozhin soit probablement reconnaissant de l’opportunité que lui a offerte Loukachenko, il doit également être conscient que Poutine a des ambitions plus larges pour subjuguer la Biélorussie et qu’il est possible que Prigozhin puisse s’avérer un atout utile pour Poutine en cas de besoin – peut-être comme un moyen de retour à Moscou. pli.

Cependant, conscients que la plupart des Biélorusses ne veulent rien avoir à faire avec la guerre en Ukraine et sont susceptibles de se méfier de plus en plus du partenariat en développement de Loukachenko avec Poutine, les activités de Prigozhin en Biélorussie seront probablement relativement discrètes, du moins à court terme.

Il est possible que Poutine, après avoir éliminé la menace directe posée par Prigozhin, le contraigne à monter des opérations contre la capitale ukrainienne Kiev depuis le territoire biélorusse.

Image:

Image satellite d'une région de la Biélorussie avant l'installation du camp présumé de Wagner. Date de la photo : 24 juin





Image:

Image satellite du camp présumé de Wagner en Biélorussie. Date de la photo : 27 juin





Kiev est nettement plus proche de la Biélorussie que de la Russie, ce qui fournirait un avantage logistique significatif à la force d’attaque.

Cependant, bien que Loukachenko soit une marionnette du régime de Poutine, il dirige également un pays démocratique et aura à cœur d’éviter une répétition des émeutes qui menaçaient de le renverser après les dernières élections.

Si Loukachenko devait fournir une rampe de lancement aux combattants mercenaires pour attaquer son voisin, cela pourrait être considéré comme une escalade non provoquée et entraîner la Biélorussie dans la guerre – ce que Loukachenko voudra éviter.

Mais, sachant que de nombreux combattants de Wagner sont des vétérans aguerris de la lutte urbaine pour Bakhmut, cela pourrait constituer une menace puissante pour Kiev – en effet, des rapports suggèrent que l’Ukraine renforce déjà ses défenses contre une menace potentielle du nord.

Les événements extraordinaires du week-end dernier ont laissé plus de questions que de réponses, et nous ne savons tout simplement pas exactement ce qui va se passer ensuite.

Mais, les pièces d’échecs ont été déplacées sur l’échiquier, créant de nouvelles menaces et opportunités, qui deviendront plus apparentes au cours des jours et des semaines à venir.