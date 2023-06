Yevgeny Prigozhin, fondateur du groupe Wagner, déclare que le soulèvement en Russie était une « marche pour la justice »

Yevgeny Prigozhin, le fondateur de l’armée de mercenaires du groupe Wagner, a déclaré que sa marche avortée sur Moscou au cours du week-end était due à de nombreux échecs opérationnels en Ukraine qu’il a mis aux pieds de la bureaucratie militaire russe.

Lundi, sur son site de médias sociaux Telegram, M. Prigozhin a nié que l’opération était une tentative de renverser le gouvernement de son bienfaiteur de longue date, le président russe Vladimir Poutine. Il l’a appelé « une marche pour la justice » ciblant les chefs militaires russes qui, selon lui, ont bâclé l’invasion de l’Ukraine.

« Wagner allait être démis de ses fonctions et nous avons protesté contre cette décision », a déclaré lundi M. Prigozhin. « Nous nous sommes arrêtés quand il est devenu clair que le sang [would] être renversé.

M. Prigozhin n’a pas caché son mépris pour les principaux assistants militaires de M. Poutine et la façon dont ils ont mené la guerre en Ukraine, ciblant en particulier le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général Valery Gerasimov, affirmant qu’ils avaient mal géré l’invasion et a refusé les munitions des forces du groupe Wagner et avait besoin de soutien pour aider dans le combat.

Par ailleurs, le président Biden a profité d’un événement à la Maison Blanche lundi pour faire ses premières remarques sur la crise russe, affirmant que les États-Unis n’avaient joué aucun rôle dans la révolte obscure. M. Biden a déclaré avoir assuré au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors d’un appel téléphonique que Washington continuerait à soutenir Kiev.

La direction de Wagner a décidé de marcher sur la ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie, car c’est le centre de commandement et de logistique des opérations militaires russes en Ukraine. La société mercenaire privée, qui a combattu aux côtés des troupes russes lors de la campagne d’Ukraine, a brièvement détenu la ville et voyageait en grande partie sans opposition sur la route de Moscou lorsque M. Prigozhin a annulé l’action et a accepté de se rendre en Biélorussie voisine.

« Le but de la marche n’était pas de renverser le gouvernement, mais [was targeted] à la bureaucratie et aux problèmes de notre pays qui ont contribué à tant d’erreurs en Ukraine », a déclaré M. Prigozhin.

Il a reconnu que certains aviateurs russes avaient été tués dans des affrontements déclenchés par le soulèvement du week-end.

Il a déclaré que son entreprise « regrettait qu’ils aient été obligés de mener des frappes contre des avions, mais ils frappaient nos forces avec des bombes et des tirs de roquettes ».

Il a déclaré que la marche presque réussie de l’armée de Wagner vers la Russie est un modèle pour la façon dont le Kremlin aurait dû organiser l’invasion initiale de l’Ukraine, qui n’a pas réussi à atteindre son objectif principal de prendre Kiev et s’enlise maintenant en essayant de repousser une contre-offensive ukrainienne dans le l’est et le sud du pays.

Il a crédité le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko d’avoir négocié la fin du différend, permettant au groupe Wagner de poursuivre son travail là-bas. Les organes de presse ukrainiens ont déclaré que des camps et des terrains d’entraînement étaient déjà en cours de préparation pour les forces du groupe Wagner, qui se comptent par milliers.

Mais le Kremlin a peut-être quelque chose à dire à ce sujet.

Le procureur général russe a lancé une enquête pénale contre M. Prigozhin pour avoir prétendument organisé une mutinerie armée contre le gouvernement. Le Service fédéral de sécurité russe (FSB), l’agence qui a succédé au KGB de l’Union soviétique, enquête également sur ce qui s’est passé, selon le responsable Agence de presse russe TASS.

« L’affaire a été ouverte après que la chaîne Telegram de Prigozhin a publié des déclarations selon lesquelles ses unités auraient été attaquées et a appelé ses partisans à dénoncer les principaux chefs militaires du pays. Le crime est passible de 12 à 20 ans de prison », a rapporté TASS.

Les responsables militaires russes ont nié avoir monté une attaque contre les camps de la zone arrière du groupe Wagner.